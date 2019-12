Neaera powraca z nową płytą

Niemiecka grupa Neaera przypomni o sobie siódmym albumem.

Choć w 2015 roku melodyjni deathmetalowcy z Niemiec zagrali pożegnalną trasę i zakończyli działalność, dwa powrotne koncerty w 2018 roku ponownie rozpaliły w nich ogień. Efektem tego jest nowy, siódmy album zatytułowany po prostu "Neaera".



Partie perkusji zarejestrowano w niemieckim Docma Klang Studio, gdzie w 2014 roku zespół nagrał swoje demo. Miksem i masteringiem zajął się duński producent Jacob Hansen.

Okładkę zaprojektował Terje Johnsen.



Longplay "Neaera" trafi na sklepowe półki 28 lutego 2020 roku, tradycyjnie w barwach Metal Blade Records.



Nową płytę Neaera promuje już singel "Torchbearer", do którego powstał teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:



Oto program albumu "Neaera":



1. "(Un)drowned"

2. "Catalyst"

3. "False Shepherds"

4. "Resurrection Of Wrath"

5. "Carriers"

6. "Rid The Earth Of The Human Virus"

7. "Sunset Of Mankind"

8. "Lifeless"

9. "Eruption In Reverse"

10. "Torchbearer"

11. "Deathless".