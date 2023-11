Nazywali ich "ABBĄ lat 90.". Powstaje dokument o Ace of Base

Formacja Ace of Base została założona w 1987 roku w Göteborgu przez rodzeństwo Berggrenów - Jonasa, Linn i Jenny. Tej trójce towarzyszył Ulf Ekberg. Światowy sukces przyniósł im wydany w 1992 roku debiutancki album zatytułowany "Happy Nation".

Wydany potem ponownie pod tytułem "The Sign" pokrył się w Stanach Zjednoczonych dziewięciokrotną platyną. Pierwsze cztery albumy grupy rozeszły się w liczbie 30 milionów egzemplarzy, co sprawiło, że Ace of Base został trzecim najpopularniejszym na świecie szwedzkim zespołem po grupach ABBA oraz Roxette.

Burzliwe zdarzenia i wielka kariera. Powstaje dokument o Ace of Base

Jak przypomina portal "Deadline", wielka popularność Ace of Base przyniosła członkom grupy również groźby śmierci ze strony prawicowych ekstremistów. Ulf Ekberg musiał występować w kamizelce kuloodpornej, a Jenny Berggren została zaatakowana w domu przez niemieckiego fana. Wydarzenia te zostaną pokazane w dokumencie, w którym znajdzie się miejsce dla prywatnych nagrań artystów, które dotąd nigdy nie były pokazywane.

"Dokumenty poświęcone znanym artystom bywają wygładzone i wybiórcze. Ten serial będzie szczery. Opowie o naszych sukcesach, ale też o cenie, jaką przyszło nam za nie zapłacić. Poprzez zaprezentowanie zupełnie nowego materiału pochodzącego z lat 90. widzowie otrzymają możliwość doświadczenia naszej historii w zupełnie nowy sposób" - zapewnia Ulf Ekberg.

"All That She Wants: The Unbelievable Story of Ace of Base" to jedna z pierwszych nowych produkcji platformy streamingowej Viaplay, która z powodu problemów finansowych zmieniła swoją strategię. Wcześniej co tydzień pojawiał się tam nowy film bądź serial fabularny. Teraz postawiono na "miejscowe i ważne" tematy rozwijane w postaci produkcji o charakterze dokumentalnym. Serial o Ace of Base będzie miał swoją premierę w przyszłym roku.

