Nazywają go dzieciorobem? "Jestem z tego bardzo dumny"

Michał Wiśniewski ma piątkę dzieci. Z Mandaryną ma syna Xaviera Michała i córkę Fabienne Martę. Kolejna dwójka przyszła na świat ze związku z jego trzecią żoną i obecną wokalistką Ich Troje - Anną Świątczak, która w w 2006 r. urodziła Etiennette Annę, a dwa lata później Vivienne Viennę.

W styczniu 2021 r. urodził się syn Falco Amadeus, który jest owocem związku z jego piątą żoną, Polą Wiśniewską.

Para wkrótce doczeka się kolejnego dziecka, córki Cloe. Dodajmy, że Pola Wiśniewska ma już czwórkę dzieci.

W programie "W moim stylu" Magdy Mołek, Wiśniewski odniósł się m.in. do tego, że nazywa się go dzieciorobem.

Wokalista jednak jest pewny, że razem z ich matkami, zrobili wszystko, aby dobrze wychować swoje pociechy.

"Ludzie bardzo często oceniają to przez pryzmat jakiegoś dziecioróbstwa, a my mamy bardzo dobrze wychowane dzieci. Zarówno moje byłe małżonki włożyły w to całą masę pracy, jak i ja, jak i same dzieci. Jestem z tego bardzo dumny" - mówi.

Jak zapatruje się na wychowanie kolejnego potomka?

"Przede mną kolejne 18 lat, żeby wypuścić kolejne dziecko z gniazda. Mam nadzieję, że mi życia starczy i sił" - dodaje Michał Wiśniewski.

