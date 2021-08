Do tej pory Natalia Szroeder wypuściła piosenki "Powinnam?", "Połóż się tu" oraz "Przypływy" (duet z Ralphem Kaminskim) - te nagrania zapowiadają nadchodzącą drugą płytę wokalistki. Wspomniany duet z Ralphem wykonała na zakończenie niedawnej gali rozdania Fryderyków 2021 w Szczecinie.



Kolejną odsłoną albumu jest singel "Para".

"To jest bardzo osobista piosenka. Bardzo. Ale wiem, że przecież wszyscy przechodzimy przez ciemne momenty. Ja miewam je dość regularnie. I nawet czasem lubię te swoje smutki. Są mi potrzebne, żeby bardziej doceniać słońce, które się przecież zawsze pojawia. Prędzej czy później.

I też, nie ukrywam, to są emocje bardzo inspirujące" - opowiada wokalistka.

"Czasem zatracam się za bardzo, hamulce przestają działać i staję się sama dla siebie oprawcą. I to nie jest fajne. To nie jest dobre. Czy też macie tak? A czasem trzeba po prostu odpuścić. Pozwolić życiu płynąć. Hehe. No i znów patos. Sorki! Trzymajcie się i uważajcie na siebie" - dodaje Natalia Szroeder.

Autorami nowego nagrania ponownie są Natalia Szroeder (tekst, muzyka) i Archie Shevsky (muzyka), czyli Konrad Biliński, pianista współpracujący z m.in. Natalią Kukulską i Kasią Dereń, a także z Natalią Szroeder przy jej debiutanckiej płycie "NATinterpretacje" z 2016 r.

W nagraniach uczestniczyli także Krzysztof Kawałko (gitary) i Radek Owczarz (perkusja), a Archie Shevsky dodatkowo odpowiedzialny był za bas, instrumenty klawiszowe, gitary i instrumenty perkusyjne.

Teledysk wyreżyserował Adam Romanowski, który z wokalistką zrealizował wcześniej klipy "Połóż się tu", "Nie mów nic" i "Pestki". Pracował także z m.in. sanah, Natalią Kukulską, Patrycją Markowską, Lanberry, Sarsą, Oly., Varius Manx z Kasią Stankiewicz i grupą Bokka.

Kim jest Natalia Szroeder?

Od debiutanckiego albumu "NATinterpretacje" z 2016 r. ukazały się m.in. single "Parasole" (ponad 19 mln odsłon), "Nie oglądam się", "Nie mów nic" i "Pestki".

W 2020 r. Natalia Szroeder zadebiutowała w roli prowadzącej nowego muzycznego show Polsatu - "The Four. Bitwa o sławę". Wcześniej wzięła udział w czwartej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie zajęła siódme, przedostatnie miejsce.