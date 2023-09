Koncertowa premiera "Bye, Bye" odbyła się podczas Sopot Top Of The Top Festival (21-24 sierpnia), gdzie Natalia Nykiel świętowała 10-lecie swojej kariery. Utwór powstał we współpracy z portugalskimi producentami i otwiera nowy rozdział w karierze polskiej gwiazdy. Za produkcję numeru odpowiada Edu Monteiro, zaś nad tekstem wokalistka pracowała z Alice Fernandes.

Piosenka jest ukłonem w stronę złotej ery electropopu i określa nowy muzyczny kierunek na drodze Natalii.

Clip Natalia Nykiel Bye Bye

"Mówię 'bye' starej sobie. Ale nie tylko, bo mówię też 'bye bye' wszystkim tym, którzy we mnie nie wierzyli, a także tym, z którymi mi się z różnych powodów nie ułożyło. Ten utwór jest przede wszystkim o kobiecej sile, która pomaga nam powiedzieć 'żegnaj' wtedy, kiedy trzeba. Teraz taką siłę czuję w sobie" - opowiadała Nykiel.



Już podczas promocji "Bye, Bye" wokalistka zapowiedziała, że będzie rozpieszczała fanów nowymi utworami wydawanymi pod niezależnym labelem OTR. Teraz poznaliśmy pierwszą od dłuższego czasu polskojęzyczną piosenkę "Delta" . To utwór napisany razem z Andrzejem Fonai Pieszakiem (m.in. Ten Typ Mes, Emil Blef, Furia Futrzaków, Afro Kolektyw), wieloletnim instrumentalistą Nykiel.

Clip Natalia Nykiel Delta

Natalia Nykiel świętuje 25. urodziny. Od "The Voice of Poland" do jury w Polsacie 1 / 11 Natalię Nykiel szersza publiczność poznała w "The Voice of Poland". Zanim jednak tam trafiła, działała m.in. w rockowej grupie Ahmada oraz występowała na lokalnych scenach w Mrągowie. - Śpiewałam w CKiT poezję i poruszałam się wtedy w klimatach Piotra Roguckiego sprzed Comy, byłam nim zafascynowana - opowiadała podczas rozmowy z Interią. Źródło: East News Autor: Kamil Piklikiewicz

Kim jest Natalia Nykiel?

W klipie do "Delty" Natalii towarzyszy tajemniczy mężczyzna, którego tożsamość na razie nie została ujawniona. Być może Natalia chce nam w ten sposób powiedzieć, że w jej życiu prywatnym wiele się zmieniło. Przez ostatnie 10 lat dawała wyraźne sygnały, że nie chce opowiadać o sprawach prywatnych.

Wokalistka jest finalistką drugiej edycji programu "The Voice of Poland". Na swoim koncie ma m.in. przeboje "Error" i "Bądź duży", czy piosenkę do produkcji Disneya "Pół kroku stąd". Dyskografię artystki zamyka album "Regnum" (2022). W 2020 r. była jedną z jurorek "The Four. Bitwa o sławę" w Polsacie.