W sobotę ruszyły odcinki na żywo 14. edycji "The Voice of Poland". Uczestników oceniają ponownie Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska, Lanberry oraz Baron i Tomson. Po raz pierwszy w historii utrzymany został w całości skład trenerów.

Niemal ten sam skład (zamiast Lanberry w czerwonym fotelu zasiadała Patrycja Markowska) pojawił się w drugiej edycji wiosną 2013 r. To właśnie wtedy do ścisłego finału w drużynie Markowskiej dotarła Natalia Nykiel . Show TVP wygrała wówczas Natalia Sikora.

Nykiel dekadę później powróciła do "The Voice of Poland" w roli gościa specjalnego. W sobotę zaśpiewała premierowo swój najnowszy singel "Do It Again" . Równocześnie do sieci trafił teledysk do tego nagrania.

Producentem utworu, podobnie jak w przypadku poprzedniego singla "Bye, Bye" , jest Edu Monteiro, nominowany do nagrody Latin Grammy portugalski muzyk i aranżer, który tylko w zeszłym roku, oprócz utworów Natalii Nykiel, wyprodukował hity takich artystów jak Anitta, Pablo Vittar, Lola Indigo czy znana z czołówki serialu "Dom z papieru" Cecilia Krull. Piosenka ponownie nawiązuje do złotej ery electropopu.

Za teledysk "Do It Again", stworzony z użyciem animacji 3D, odpowiada Małgorzata Pawińska.



Clip Natalia Nykiel Do It Again

Kim jest Natalia Nykiel?

Wokalistka na swoim koncie ma m.in. przeboje "Error" i "Bądź duży", czy piosenkę do produkcji Disneya "Pół kroku stąd". Dyskografię artystki zamyka album "Regnum" (2022). W 2020 r. była jedną z jurorek "The Four. Bitwa o sławę" w Polsacie.