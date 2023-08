Utwór "Bye, Bye" powstał we współpracy z portugalskimi producentami i otwiera nowy rozdział w karierze Natalii Nykiel . Za produkcję utworu odpowiada Edu Monteiro, zaś nad tekstem wokalistka pracowała z Alice Fernandes.

Piosenka jest ukłonem w stronę złotej ery electropopu i określa nowy muzyczny kierunek na drodze Natalii.

"Mówię 'bye' starej sobie. Ale nie tylko, bo mówię też 'bye bye' wszystkim tym, którzy we mnie nie wierzyli, a także tym, z którymi mi się z różnych powodów nie ułożyło. Ten utwór jest przede wszystkim o kobiecej sile, która pomaga nam powiedzieć 'żegnaj' wtedy, kiedy trzeba. Teraz taką siłę czuję w sobie" - opowiada.

"Po nowej Natalii możecie się spodziewać nowej złotej ery electropop! Bez kompleksów, bez oglądania się za siebie, bez prób zadowolenia kogokolwiek. Z nową siłą, z dużo większą pewnością siebie, pełną kobiecości! I jak zawsze ze szczerą, prawdziwą miłością do popu i do electropopu" - dodaje wokalistka.

Reżyserem niepokojącego teledysku jest Ivan Bambalin.

Koncertowa premiera "Bye, Bye" odbędzie się podczas Sopot Top Of The Top Festival (21-24 sierpnia), gdzie Natalia Nykiel będzie świętować 10-lecie swojej kariery.

Wokalistka jest finalistką drugiej edycji programu "The Voice of Poland". Na swoim koncie ma m.in. przeboje "Error" i "Bądź duży", czy piosenkę do produkcji Disneya "Pół kroku stąd". Dyskografię artystki zamyka album "Regnum" (2022). W 2020 r. była jedną z jurorek "The Four. Bitwa o sławę" w Polsacie.



