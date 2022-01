1 / 12

Urodzona w lipcu 1981 roku Natalia Lesz przez osiem lat uczyła się w Warszawskiej Szkole Baletowej. Po latach nauki i występach w baletach "Romeo i Julia", "Dziadek do orzechów" i "Córka źle strzeżona", pod wpływem impulsu wyjechała do Nowego Jorku. Jako jedyna studentka z Europy dostała się do tamtejszej Akademii Teatralnej. Po skończeniu szkoły chciała zacząć śpiewać, ale droga do kariery okazała się wyboista.