Natalia Kukulska zaskoczyła fanów! Premiera nowej EP-ki "Jednogłośna" [KLIP, TRACKLISTA]

Natalia Kukulska jest obecna na polskiej scenie od dziecka. Od premiery jej pierwszego "dorosłego" albumu, "Światło", minęło w tym roku 25 lat. W tym czasie pojawiło się 11 solowych albumów Natalii. Wygląda na to, że wokalistka daleka jest od podsumowania swojej kariery, bo właśnie przedstawiła nowy materiał!

EP-ka "Jednogłośna" ukazała się bez żadnej zapowiedzi 24 września. Składają się na nią cztery premierowe piosenki. Tracklista prezentuje się następująco:

1. "Bezdomni bez siebie"

2. "Jednogłośna"

3. "Osobno czy razem"

4. "Lepiej nie pytaj".

Natalia Kukulska - "Jednogłośna". Zobacz teledysk i sprawdź tekst

Piosenką promującą muzyczną niespodziankę jest tytułowa "Jednogłośna".

Utwór opowiada o drodze, która prowadzi do zaprzyjaźnienia się z samym sobą, poznania swojej "topografii" wad i zalet. Poznanie prawdy o sobie pomaga stać się jednogłośnym, czyli pewnym swojej wartości, samoistnym, mówiącym własnym głosem. Pogodzenie się ze swoimi słabościami i akceptacja ich daje nam siłę do bycia sobą. Wtedy okazuje się, że niewiele nas dzieli i różni. Każdy ma swoje słabości, które przykrywa różnymi maskami i postawami wobec świata i innych. Choć żyjemy w innych światach wiele nas łączy. Pretekstem do zespolenia jest również muzyka, która jest językiem emocji, zrozumiałym dla wszystkich. W realizacji klipu udział wzięła ekipa MortVideo.