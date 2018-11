Natalia Janoszek kolejną gwiazdą Sylwestra z Dwójką w Zakopanem

Ostatniej nocy tego roku Natalia Janoszek zadebiutuje jako wokalistka. Będzie jedną z gwiazd imprezy sylwestrowej TVP w Zakopanem, podczas której wystąpi u boku zespołu Komodo. Zapowiada też, że jeśli publiczności spodoba się jej występ, jeszcze przed wakacjami ukaże się jej pierwszy singel. W ten sposób aktorka spełnia marzenie z dzieciństwa o karierze wokalnej.

Natalia Janoszek zaśpiewa podczas imprezy sylwestrowej TVP /Mateusz Jagielski / East News

Drogę do kariery w show-biznesie otworzyły Natalii Janoszek sukcesy w polskich i zagranicznych konkursach piękności. Dość szybko upomniał się o nią także świat filmu - Polka zaczęła pracę w Indiach, a potem w Hollywood. Jej marzeniem była jednak scena muzyczna - już we wczesnym dzieciństwie była członkinią lokalnego zespołu pieśni i tańca, z którym koncertowała nie tylko w kraju, lecz także na świecie.

Reklama

"W końcu się spełnia moje marzenie. Od dziecka powtarzałam mamie, że chce być piosenkarką. Mimo że miałam problem z wymawianiem literki r. Ale się udało" - mówi Natalia Janoszek agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Jako wokalistka gwiazda zadebiutuje 31 grudnia podczas imprezy sylwestrowej TVP w Zakopanem. Wykona wówczas utwór, nad którym pracuje z zespołem Komodo - ma to być remake jednego z hitów z lat 90. XX wieku. Występ utrzymany będzie w klimacie klubowym, a Natalia Janoszek zapowiada spektakularny i energetyczny show.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Janoszek o karierze muzycznej Newseria Lifestyle

"Jest to ciekawy debiut, od razu na głęboką wodę. Przede wszystkim nastawiam się na dobry show i to chciałabym dać widzom tej nocy, bo jest to sylwester, więc myślę, że będzie bardzo widowiskowo" - mówi aktorka.

Komodo to trio producenckie, które minionego lata podbiło polskie listy przebojów nową wersją hitu z lat 80. "(I Just) Died In Your Arms". Zdaniem Natalii Janoszek we czwórkę tworzyć będą wybuchową mieszankę na zakopiańskiej scenie. Gwiazda ma nadzieję, że sylwestrowe show stanie się dla niej wstępem do kariery muzycznej.

Clip Komodo (I Just) Died In Your Arms

"Chcę zobaczyć, jak przyjmą mnie widzowie w Polsce, czy będzie fajny odzew. Jeśli tak, to myślę, że jeszcze przed wakacjami pojawi się mój pierwszy singel" - zapowiada.