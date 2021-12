"Kolędy nie tylko należą do naszej historii, ale tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Trzeba ażebyśmy tego bogactwa nie zgubili" - ten cytat z Jana Pawła II towarzyszy Narodowemu Śpiewaniu Kolęd.

W tym roku, po raz pierwszy, w tygodniu poświątecznym, 30 grudnia o godzinie 18:00 koncert "Polskie Kolędowanie 2021" rozpocznie się tradycja organizacji corocznego wspólnego śpiewania kolęd z udziałem znanych artystów oraz publiczności.

Na Dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu - jednej z najważniejszych polskich ulic związanej ściśle z historią naszego kraju, gwiazdy zaśpiewają kolędy, które łączą wszystkie pokolenia i stanowią cenny skarb dziedzictwa narodowego. Kolędy pisali w Polsce wielcy poeci: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Teofil Lenartowicz, Adam Asnyk. Pozwalały one zachować tożsamość naszej kultury. To właśnie w kolędach zostało utrwalonych wiele nazw, imion i realiów staropolskich, które tworzyły i tworzą do dzisiaj język polski. Kolędy są żywym pomnikiem dawnej Polski i tym co łączy nas z naszymi przodkami.

Na scenie wystąpią Dawid Kwiatkowski, Kamil Bednarek oraz zespoły Enej, Pectus i Arka Noego.

Każdy z artystów przygotuje najsłynniejsze kolędy, które wykona wspólnie z publicznością. W repertuarze pojawią się m.in. "Przybieżeli do Betlejem", "Wśród nocnej ciszy", "Gdy się Chrystus rodzi", "Bracia patrzcie jeno", "Dzisiaj w Betlejem".

Koncert poprowadzi aktor i prezenter Antoni Królikowski.

Wydarzenie oparte będzie o historię święta Trzech Króli, jednego z najstarszych świąt w kościele. Przy "żywej szopce" umieszczonej z boku sceny znajdzie się m.in. podkrakowska grupa kolędnicza "Herody z Zielonek" w niezwykle barwnych kostiumach, która w tym świątecznym okresie kolęduje w Małopolsce opowiadając o "walce dobra ze złem". Grupie przewodniczy ubrany najokazalej król herod.

Wizualizacje (uruchomienie) przygotuje Marcin Bania z Temporary Space Design. Z kolei za grafiki znajdujące się na scenie oraz stanowiące podstawę wizualizacji odpowiada Krzysztof Ostrowski - grafik, reżyser teledysków, animator i autor komiksów, wykładowca na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi.