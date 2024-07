Live Aid to dwa koncerty, które odbyły się równolegle w w Filadelfii i Londynie. Celem było zebranie pieniędzy na pomoc głodującym w Etopii. "The Day The Music Changed The World" ("Dzień, w którym muzyka zmieniła świat") - tak brzmiało hasło akcji. Choć organizatorzy liczyli na zebranie miliona, ostatecznie zgromadzona kwota zatrzymała się na około... 150 milionach funtów!