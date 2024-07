"Bardzo sobie cenię fakt, że Żanię poznałem zanim to wszystko zaczęło się dziać, zanim miałem niebieskie włosy i jakiekolwiek liczby. Razem przeżywaliśmy pierwszą premierę na YouTubie, kiedy miałem 300 subskrypcji, później 20 tysięcy po dwóch tygodniach. Pamiętam nawet, jak wypuściłem pierwszy remix i miałem 4 łapki w dół i 3 w górę i poprosiłem Żanię, żeby mi zrobiła łapkę w górę, bo nie wiadomo, co się będzie działo, to było na takim miejscu, że nie było jeszcze nic. Wiem, że drugiej takiej osoby bym nie poznał teraz, bo ona mnie zna takim, jakim jestem i bardzo sobie to cenię" - wyznał w jednym z wywiadów.