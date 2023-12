"Najpierw zmienił muzykę, potem zmienił świat" - takie hasło widnieje na plakacie zapowiadającym premierę filmu "Bob Marley: One Love". Ostatecznie produkcja trafi do kin nieco później niż pierwotnie zapowiadano. Premierę wyznaczono na 14 lutego 2024 r., a poniżej możecie zobaczyć nowy zwiastun, który wywołał gorące emocje wśród setek komentujących.

"Niech historia tego człowieka będzie w końcu odpowiednio uhonorowana i lekcje, które nauczał, wreszcie przyjęte. Na zawsze i przez wszystkich!", "Piękna dusza, wspaniały człowiek, nie mogę się doczekać", "Zalałam się łzami, myśląc o tym, że nadal w tym wszystkim tkwimy. Wszystko to, przeciw czemu występował, dzieje się wciąż - wojny, nienawiść", "Jego muzyka będzie żyła wiecznie" - czytamy.



Szykowana od 2021 r. produkcja ma opowiadać życiu i twórczości króla reggae, który inspirował pokolenia swoim przekazem pokoju i jedności. Nad całością w roli producentów czuwają członkowie najbliższej rodziny Boba Marleya - jego żona Rita Marley oraz dwójka z licznych dzieci: David "Ziggy" Marley i Cedella Marley.

Obecnie 77-letnia Rita ma spore problemy zdrowotne - w 2016 r. przeszła udar mózgu, porusza się na wózku i rzadko pojawia się publicznie. W marcu 2019 r. pojawiła się w Kingston z koleżankami z chórku I Three, by odebrać jamajską nagrodę Iconic Award.

Oficjalnie Bob miał aż 10 dzieci plus adoptowaną Sharon, córkę swojej żony Rity z poprzedniego związku. Tylko czwórkę urodziła mu Rita - Cedellę (ur. 1967), Davida "Ziggy" (1968), Stephena (1972) i Stephanie (1974). W przypadku tej ostatniej matka Boba twierdziła, że jej ojcem był mężczyzna, z którym Rita miała romans.

Pozostałe dzieci (poza oficjalnie uznaną szóstką inne źródła dodają kolejną dwójkę) to owoce pozamałżeńskich romansów Marleya z innymi kobietami. Kolejno na świat przychodzili: Robert "Robbie" (1972), Rohan (1972), Karen (1973), Julian (1975), Ky-Mani (1976), Damian "Jr. Gong" (1978) i Makeda Jahnesta (1981), która urodziła się kilkanaście dni po śmierci Boba.

"Małżeństwo to pułapka, mająca nas kontrolować" - miał powiedzieć kiedyś Bob o swoim burzliwym związku z Ritą.

"Bob Marley: One Love": Co już wiemy o filmie?

Reżyserią filmu zajął się Reinald Marcus Green, który w dorobku ma takie produkcje, jak "Monsters and Men" (2018), "Joe Bell" (2020) i "King Richard" (2021) z oscarową rolą Willa Smitha.

Do tytułowej roli wybrany został 37-letni brytyjski aktor Kingsley Ben-Adir (m.in. "One Night in Miami" - zagrał Malcolma X, "Tajna inwazja", "The OA", "Vera", "Peaky Blinders" - jako Ben Younger, "Barbie"). Dodajmy, że poszukiwania odtwórcy głównej roli trwały ponad rok na całym świecie. Jako Rita Marley wystąpi 36-letnia Lashana Lynch (m.in. "Kapitan Marvel", "Nie czas umierać", "Doktor Strange w multiwersum obłędu").

W obsadzie znaleźli się również znany z tytułowej roli "Obywatela Jonesa" James Norton (jako Chris Blackwell, producent i założyciel wytwórni Island, uznawany za jednego z najsłynniejszych popularyzatorów muzyki reggae), Michael Gandolfini, Tosin Cole, Anthony Welsh, Umi Myers i Nadine Marshall.

"Znacie muzykę i wydaje się wam, że znacie tego człowieka, ale czy naprawdę jesteście w stanie zrozumieć przez co przeszedł i jakie momenty ukształtowały go w osobę, którą się stał" - mówi Ziggy Marley.

Syn króla reggae zdradził, że zdjęcia kręcono na Jamajce i w Anglii, w miejscach, w których żył Bob Marley - jak m.in. Trench Town (slumsy na przedmieściach Kingston, gdzie wychował się wokalista) czy Bull Bay.



Bob Marley - król muzyki reggae

Przypomnijmy, że Bob Marley zmarł 11 maja 1981 r. w Cedars of Lebanon Hospital w Miami na Florydzie na raka skóry. Miał zaledwie 36 lat.

Na całym świecie za życia Marleya i już po śmierci sprzedano ponad 75 milionów płyt - zarówno solowych, jak i tych nagranych z grupą The Wailers , z którą współpracował w początkach swojej kariery.