Najpierw zaręczyny, a teraz takie wieści! Uwielbiany trener "The Voice of Poland" zostanie ojcem

Baron razem z Tomsonem (wokalistą grupy Afromental) to uwielbiany przez widzów TVP duet trenerski w "The Voice of Poland" . Muzycy z wszystkich 14 edycji ominęli jedynie dwie - pierwszą i dziewiątą. Razem oceniają także najmłodszych uczestników w "The Voice Kids" - na początku 2024 r. ponownie pojawią się w siódmej edycji show.

Pochodzący z muzycznej rodziny Aleksander Baron-Milwiw 13 grudnia skończył 40 lat. Kilka dni później pojawiły się informacje, że muzyk w Dubaju zaręczył się ze swoją partnerką Sandrą Kubicką. Z niespełna 29-letnią modelką spotyka się od 2021 r.



Baron i Sandra Kubicka będą mieli dziecko. Modelka pokazała zdjęcie

"Our miracle baby. Moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki tobie Alek Baron. Czekamy na ciebie synku. Najlepszy prezent świąteczny" - napisała Sandra w mediach społecznościowych, pokazując zdjęcie zaokrąglonego brzucha.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy, także od przyjaciół z branży. "Gratulacje, dawajta do Kidsów" - napisał Donatan, a swoje wpisy zostawili także m.in. Natasza Urbańska (nowa trenerka "The Voice Kids"), Sylwia Grzeszczak (była trenerka "The Voice of Poland"), Dominik Dudek (zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland"), Julia Wieniawa (nowa jurorka "Mam talent"), Agata Rubik, Maffashion, Anna Lewandowska, Marina, Barbara Kurdej-Szatan, Magda Bereda, Klaudia Halejcio, Qczaj, Sylwia Bomba i Ola Kot.