Najlepsza płyta i piosenka 2018 roku. Magazyn "Time" publikuje zestawienie

Mimo że do końca roku zostało jeszcze półtora miesiąca, a przez ten czas pojawi się jeszcze kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt, pozycji wartych przesłuchania, dziennikarze magazynu "Time" postanowili wyprzedzić innych i opublikowali swój ranking najlepszych płyt i utworów tego roku.

"Invasion of Privacy" Cardi B uznano płytą roku / John Nacion / Splash News / East News

Na pierwszym miejscu znalazła się płyta raperki Cardi B "Invasion of Privacy", która ukazała się w kwietniu tego roku.

Cardi B: Nowe odkrycie amerykańskiego rapu

"Pierwszym albumem, pochodząca z Bronxu Cardi B, musiała wiele udowodnić. Była striptizerka i gwiazda reality show, która popularność zdobyła dzięki swojej szczerości w social mediach, miała przed wydaniem płyty na koncie zaledwie jeden hit -'"Bodak Yellow' (posłuchaj w serwisie Teksciory.pl!) - który podbił zestawienia w 2017 roku. Ale 'Invasion of Privacy' dostarcza nie tylko mroczny, defensywny rap, ale również zniewalające przeboje takie jak 'I Like It', gdzie Cardi robi ukłon w stronę swoich latynoskich korzeni. Debiut Cardi zapewnił jej miejsce nie tylko przy hiphopowym stole - dał jej własny głos" - czytamy w argumentacji magazynu "Time".

Przypomnijmy, że płyta Cardi odniosła również komercyjny sukces. Album w Stanach Zjednoczonych pokrył się podwójną platyną, a na szczycie listy Billboard zadebiutował, sprzedając się w ciągu tygodnia od premiery w nakładzie 255 tys. egzemplarzy.



Krążek w serwisie Metacritic może poszczycić się oceną 84/100. My natomiast przyznaliśmy mu ocenę 7/10. Recenzję możecie znaleźć TUTAJ .

Na niższych miejscach podium znalazły się płyty Dirty Computer" Janelle Monae oraz "Be The Cowboy" Mitski.

Kolejne lokaty to płyty Shawna Mendesa, J Balvina, Robyn, Troye Sivana, Kacey Musgraves, The 1975 i Camili Cabello.



Clip Cardi B I Like It - & Bad Bunny & J Balvin

TOP10 płyt 2018 roku według "TIME":

1. Cardi B - "Invasion of Privacy"

2. Janelle Monae - "Dirty Computer"

3. Mitski - "Be The Cowboy"

4. Shawn Mendes - "Shawn Mendes"

5. J Balvin - "Vibras"

6. Robyn - "Honey"

7. Troy Sivan - "Bloom"

8. Kacey Musgraves - "Golden Hour"

9. The 1975 - "A Brief Inquiry Into Online Relationships"

10. Camila Cabello - "Camila".



Gorąca Camila Cabello przed debiutem

Magazyn "Time" wybrał również najlepszą piosenkę tego roku - "Girlfriend" grupy Christine & The Queens.

"Na swojej płycie 'Chris', francuska artystka Hélöise Letissier chciała zbadać, co znaczy być maczo - jak to ujęła - w kobiecym ciele. Na olśniewającym, funkującym singlu 'Girlfriend' osiąga zamierzony efekt. Na bicie inspirowanym Michaelem Jacksonem ostatecznie odrzuca normy dotyczące płci. W trakcie tego procesu udowadnia, że granice popu mogą być równie płynne jak tożsamość - jeśli tylko jesteśmy na tyle odważni, żeby tego dowieść, tak jak ona" - czytamy w argumentacji "Time".



Wideo Christine and the Queens - Girlfriend (feat. Dâm-Funk) (Official Music Video)

W zestawieniu znalazły się też m.in. utwory Childisha Gambino, Ariany Grande, Maca Millera i Sigrid.

TOP10 singli 2018 roku według "TIME":

1. Christine & the Queens - "Girlfriend" (feat. Dâm-Funk)

2. Childish Gambino - "This Is America"

3. Ariana Grande - "Thank u, next"

4. Joji - "YEAH RIGHT"

5. Mac Miller - "Self Care"

6. Boygenius - "Ketchum ID"

7. Rüfüs Du Sol - "No Place"

8. Sigrid - "Sucker Punch"

9. Tom Misch - "It Runs Through Me" (feat. De La Soul)

10. Lizzo - "Boys".