Przypomnijmy, że wydany w listopadzie 2021 r. album "30" Adele promowała podczas specjalnego wydarzenia "Adele: The One Night Only". To kameralny koncert z Los Angeles z gwiazdorską publicznością i ujmująca rozmowa Adele z Oprah Winfrey. W trakcie występu przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością brytyjska wokalistka zaśpiewała dawne przeboje (m.in. "Hello"), ale także premierowe piosenki z najnowszej płyty - m.in. "Easy on Me" czy "Hold On".

Allie Sherlock i "Easy on Me"

Allie Sherlock to występująca na ulicach Dublina artystka, która zasłynęła swoimi coverami w internecie. W 2017 roku została zauważona dzięki swojemu wykonaniu hitu "Supermarket Flowers" Eda Sheerana, która dziś ma ponad 13 milionów wyświetleń. Utwór okazał się viralem, dzięki czemu niecały rok później Sherlock wystąpiła w popularnym programie telewizyjnym "The Ellen DeGeneres Show". Zobaczcie jak Allie wypadła w piosence z ostatniej płyty Adele. W komentarzach na Youtube same pozytywne opinie!

Linkin Park i "Rolling In The Deep"

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000). To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.

20 lipca 2017 roku 41-letni Chester Bennington popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono w domu w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.



Wyjątkowy cover hitu "Rolling In The Deep" Adele zostało zarejestrowane podczas iTunes Festival w 2011 roku.



Bruno Mars i "All I Ask"

Ciężko nazwać to coverem, skoro Bruno Mars napisał dla Adele piosenkę "All I Ask". Tak czy inaczej, współtwórca zeszłorocznej płyty "An Evening with Silk Sonic" nagranej razem z Andersonem .Paakiem, postanowił zmierzyć się z utworem i zrobił to nie mniej efektownie, niż Adkins.



Podobno Mars napisał dla Adele więcej piosenek, ale póki co nie usłyszeliśmy ich. Jedno jest pewne - chcemy więcej!



"Achim", czyli "Hello" po Śląsku!?

Śląskie trio to Marta Skiba, Marcelina Bednarska i Magdalena Janoszka. O dziewczynach zrobiło się głośno w lutym 2017 roku za sprawą śląskiej wersji "Hello" Adele pod tytułem "Achim". Wideo w krótkim czasie zaliczyło ponad milion odsłon, a o wokalistkach napisały niemal wszystkie media w Polsce.



Kolejnym coverem był przebój "Wrecking Ball" Miley Cyrus - pod tytułem "Maras" ( posłuchaj! ). Później przyszedł czas na śląskie wersje piosenek Alicii Keys ("Girl On Fire" - "Hajer"), LP ("Lost On You" - "Tancbuda", sprawdź! , z udziałem Michała Sobierajskiego, finalisty drugiej edycji "The Voice of Poland"), Ellie Goulding ("Love Me Like You Do" - "Klajd"), Lenny'ego Kravitza ("Fly Away" - "Gieroj" z Mariuszem Kałamagą).



Aretha Franklin i "Rolling In The Deep"

Każdy cover cieszy, ale kiedy Twój utwór wykonuje sama Aretha Franklin, jest to prawdziwy zaszczyt!



Aretha Franklin była niekwestionowaną królową soul, wykonawczynią takich niezapomnianych przebojów, jak "You Made Me Love You", "I Told You So", "Just For You", "Don't Cry, Baby", "How Deep Is The Ocean", "Only The Lonely", "Until You Were Gone", "Ol' Man River", "A Mother's Love".



Sprzedała ponad 75 mln płyt, zdobyła aż 20 nagród Grammy (nominowana była 44 razy), w tym trzy specjalne (Legend Award - 1991, za całokształt twórczości - 1994 i MusiCares Person of the Year - 2008).

Cover "Rolling In The Deep" znalazł się na ostatniej płycie wokalistki, pt.b, na której znalazły się wyłącznie piosenki autorstwa znanych innych znanych artystek.

Basia Kurdej-Szatan jako Adele w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

W 15. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" mogliśmy podziwiać Basię Kurdej-Szatan, która doszła do samego finału. Ostatecznie zajęła ona 2 miejsce, ustępując jedynie Robertowi Janowskiemu. W finale gwiazda zaprezentowała się jako Adele i wykonała utwór "Easy On Me" z ostatniej płyty wokalistki. Wygląda na to, że Basia wypadła świetnie!



"Można Basi nie lubić, ale po tym wykonaniu zasługiwała na zwycięstwo", "Wykon mega, widać ile pracy włożyła, a efekt cudny!", "Fantastyczny występ, piękna głosowo jak i mega podobna do teraźniejszej Adele" - czytamy w komentarzach na YouTube.

"Hello" w wersji reggae? Proszę bardzo!

Adele w wersji reggae? Czemu nie!



Za cover "Hello" odpowiada artysta działający pod pseudonimem Conkarah, który do tego nagrania zaprosił wokalistkę Rosie Delmah.



Producent ma za sobą także współpracę z Shaggym, a wcześnie coverował też hity Billie Eilish, Sama Smitha, czy Eda Sheerana.



A jeśli nie wyobrażacie sobie piosenek Adele w innym wykonaniu, to zapraszamy do obejrzenia wyjątkowego koncertu "Adele: The One Night Only", podczas którego diwa wykonała swoje największe przeboje oraz piosenki z ostatniego albumu, pt. "30".



