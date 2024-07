Nagłe wieści o Billie Eilish! Gwiazda pokazała swoją drugą twarz

Billie Eilish, zdobywczyni Oscara i autorka hitów "What Was I Made For?" oraz "Birds of a Feather", dołączyła do grona gwiazd, które czytają bajki na dobranoc w programie CBeebies. Wybrała książkę "This Moose Belongs to Me" autorstwa Olivera Jeffersa, która porusza ważny temat interakcji z naturą.