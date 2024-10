Anja Rubik, Magdalena Frąckowiak i Monika Jagaciak to Polki, które mogą zaliczyć się do dumnego grona "aniołków Victoria's Secret" - jeszcze kilka lat temu to właśnie one chodziły po wybiegu, promując światową markę. W nocy z 15 na 16 października 2024 roku mogliśmy obejrzeć transmisję tegorocznej edycji show, który powrócił z pomocą już znanych, jak i nowych twarzy w świecie modelingu.

Jedną z uczestniczek "Victoria's Secret Fashion Show" była Gigi Hadid. Amerykańska supermodelka wyszła na wybieg jako pierwsza i uroczyście rozpoczęła całe wydarzenie. Pojawiła się w głęboko wyciętym, różowym, jedwabnym stroju, nosząc na plecach kultowe anielskie skrzydła, czyli znak rozpoznawczy marki, które w trakcie pokazu nagle się rozpostarły. Uwagę publiczności oraz internautów zwrócił gest, który modelka wykonała tuż po pojawieniu się na wybiegu.

Gigi Hadid wzięła lekcję od Taylor Swift. Nauczyła się pewnego ruchu

Gigi Hadid przyjaźni się z Taylor Swift. Przed pokazem udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że planuje coś niespodziewanego. "Dziś na wybiegu zrobię coś, czego wcześniej nie robiłam. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek zostało to zrobione na wybiegu 'VS', ale przeszłam pewne szkolenie u Taylor Swift. Na jednej z prób do swojej trasy koncertowej pokazała mi, jak to się robi. I zrobię to dzisiaj" - wyznała dla ET Gigi Hadid.

Okazało się, że owym ruchem na wybiegu jest przywitanie publiczności w sposób znany dla fanów Taylor Swift. Modelka pomachała dokładnie tak, jak wokalistka robi to podczas swojej światowej trasy koncertowej "The Eras Tour". Taylor nie pojawiła się na tegorocznej edycji wydarzenia, jednak bywała tam już wcześniej — w 2013 roku podczas pokazu wykonała utwór "I Knew You Were Trouble", a rok później "aniołki" szły po wybiegu w rytm hitów "Blank Space" i "Style".

