Gwiazda po raz pierwszy zabrała głos po śmierci brata. To kolejna strata w rodzinie Jacksonów

Janet Jackson zamieściła wzruszający wpis na Instagramie, w którym wspomina swojego brata. Wydarzyło się to dokładnie miesiąc po jego odejściu. W prostym, ale emocjonalnym poście Janet zamieściła czarno-białe zdjęcie rodzeństwa, a obok napisała: "Niech spoczywasz w pokoju na wieki. Bardzo za tobą tęsknię!". To pierwszy publiczny komentarz Janet Jackson od momentu tragicznego wydarzenia, które wstrząsnęło całą rodziną Jacksonów.

Tito Jackson zmarł wskutek ataku serca, do którego doszło, gdy jechał samochodem z Nowego Meksyku do Oklahomy. Steve Manning, długoletni przyjaciel rodziny i syn Tito, Siggy Jackson, oficjalnie potwierdzili tę wersję.

"Będzie nam go bardzo brakowało. Zawsze będzie dla nas 'Tito Time'. Prosimy, abyście pamiętali, co nasz ojciec zawsze głosił - 'Kochajcie się nawzajem'. Kochamy cię, Tato" - napisali we wspólnym wpisie.