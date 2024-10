Jonas Brothers to amerykański pop-rockowy zespół, w którego skład wchodzą trzej bracia Jonasowie: Kevin, Joe i Nick. Od 2005 r. podbijają serca nastolatek z całego świata. W 2013 r., na skutek konfliktów, odwołali dużą trasę koncertową, a ich drogi oficjalnie się rozeszły. W 2019 r. postanowili jednak reaktywować grupę, wydając głośny singiel "Sucker". Była to zapowiedź ich piątej płyty - "Happiness Begins" - która w USA pokryła się platyną. Ich dyskografię zamyka natomiast "The Album" z maja 2023 r., który promują poprzez międzynarodową trasę koncertową.

16 października Jonas Brothers wystąpią w Polsce

Jonas Brothers obecnie są w trakcie europejskiego tournee, w ramach którego zawitają także do Polski. 16 października 2024 r. fani z całego kraju zjadą się do Krakowa, aby po raz pierwszy w historii zobaczyć koncert grupy. Wydarzenie było bardzo długo wyczekiwane, ponieważ trasa Jonasów została przełożona. Pierwotnie muzycy mieli pojawić się w Europie na wiosnę bieżącego roku, jednak zmiany w harmonogramie zmusiły ich do przełożenia koncertów na jesienne miesiące.

Występy w ramach trasy "The Tour" odbywają się pod hasłem "Five Albums. One Night". Każdego wieczoru formacja wykonuje przeboje, pochodzące z wydanych dotychczas pięciu albumów - pomijając debiutancki "It’s About Time".

Niebezpieczne zdarzenie na koncercie Jonas Brothers w Pradze

Tuż przed koncertem w Polsce, 15 października 2024 r., Jonas Brothers zawitali do czeskiej Pragi. Występ muzyków odbył się w legendarnej O2 Arenie. Podczas wydarzenia doszło do nieprzyjemnej sytuacji, która przeraziła jednego z braci. Nick Jonas zmuszony był nawet uciekać ze sceny! Co dokładnie się wydarzyło?

Media społecznościowe obiegły filmiki, na których widać, co przestraszyło Nicka Jonasa. Okazuje się, że w trakcie koncertu pewna osoba z widowni wymierzyła w muzyka wskaźnikiem laserowym. Charakterystyczna czerwona kropka pojawiła się na twarzy Nicka, przez co ten postanowił szybko się ewakuować. Względy bezpieczeństwa były dla niego najważniejsze.

Koncert Jonas Brothers został zatrzymany ze względów bezpieczeństwa

Muzyk zareagował błyskawicznie - najpierw zasygnalizował zatrzymanie koncertu, a następnie, wraz ze swoją ochroną, uciekł za kulisy. Co ciekawe, Joe oraz Kevin pozostali na scenie. Koncert mimo to został zatrzymany na kilka chwil, a osoba, która mierzyła w muzyka laserem, została odnaleziona w tłumie przez ochronę. Uczestnik koncertu szybko został wyprowadzony z areny, dzięki czemu występ Jonas Brothers mógł być kontynuowany.

Wskaźniki laserowe są jednoznacznym sygnałem niebezpieczeństwa, w szczególności dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Nic więc dziwnego, że Nick zareagował bardzo szybko. Na szczęście nie doszło do żadnej tragedii, o którą przy tak wielkich zgromadzeniach, jak koncerty, bardzo łatwo.

