Nadchodzi Zima Stulecia! Muzycy zespołów EABS i Błoto powołują nowy zespół

Muzyka Zimy Stulecia jest trudna do gatunkowego szufladkowania. Oscyluje wokół melancholijnej muzyki elektronicznej. Dla jednych będzie to techno, inni usłyszą tu częściej elementy house’u, a to wszystko w towarzystwie muzyki improwizowanej na syntezatory i perkusje. Nagrania zostały zrealizowane 22.11.2021 we Wrocławiu w studiu Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej (Tercet Egzotyczny). W tym samym miejscu gdzie urodziły się "Kwasy i zasady" zespołu Błoto.

Zima Stulecia to duet, który nie miał mieć żadnych szans na powodzenie. Wiele lat temu, w 2006 roku, jeszcze jako początkujący muzycy (Latarnik, czyli Marek Pędziwiatr ze Świnoujścia oraz Cancer G, czyli Marcin Rak z Rycerki Dolnej) spotkali się po raz pierwszy na warsztatach jazzowych w Pułtusku. Gdy dowiedzieli się o tym skąd pochodzą i że dzieli ich niemal 800 kilometrów, mimo ogromnej chemii w graniu, żartobliwie pożegnali się zdaniem: "fajnie się grało!". Sądzili, że już nigdy się nie spotkają.

Nikt z nich wtedy nie przypuszczał, że za kilka lat we Wrocławiu stworzą jedne z najciekawszych współczesnych jazzowych zespołów w Polsce: EABS i Błoto. Co więcej, obaj urodzili się w styczniu 1987 roku. Wtedy miała miejsce ostatnia z historycznych zim stulecia nad Wisłą, która ostatecznie przesądziła o nazwie zespołu. Album "Minus 30°C" to dokumentacja niewerbalnego działania bratnich dusz, a także owoc muzycznej współpracy trwającej nieprzerwanie od 16 lat.

Płyta "Minus 30°C" ukaże się nakładem Astigmatic Records w digitalu, CD i LP w wersji podstawowej oraz (po raz pierwszy) w dwóch wersjach limitowanej edycji: Snow oraz Ice wraz z plakatem w formacie B2 - według projektu stałego współpracownika labelu - Animisiewasza. Premiera krążka odbędzie się 28 lutego 2023 roku.

Album zapowiada utwór, pt. "Ostatnia taka zima".

Wideo Zima Stulecia - Ostatnia taka zima