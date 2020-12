Paszporty "Polityki" 2021: Nominacje w kategorii muzyka rozrywkowa

Producent 1988, duet Siksa i Marek Pędziwiatr z grupy EABS zostali nominowani do 28. Paszportów "Polityki", jednej z najbardziej prestiżowych nagród w świecie kultury w Polsce.

Nazwiska laureatów Paszportów "Polityki" ogłoszone zostaną 12 stycznia 2021 r. Wręczenie nagród ze względu na pandemię ma się odbyć bez udziału publiczności i mediów - ma być transmitowane przez TVN.

Krytycy z różnych redakcji i instytucji kultury zgłosili najciekawsze osobowości minionego roku w siedmiu kategoriach. Zwycięzców wybierze kapituła.

Poprzednimi laureatami "Paszportów Polityki" w kategorii muzyka popularna są: Król (2020), Dawid Podsiadło (2019), Hańba! (2018), Wacław Zimpel (2017), Kuba Ziołek (2016), Pablopavo (2015), Marcin Masecki (2014), Tres.B (2013), Julia Marcell i Maciej Szajkowski (2012), Macio Moretti (2010), L.U.C. (2009), Maria Peszek (2008), Krzysztof "Grabaż" Grabowski (2007), Fisz i Emade (2006), Skalpel (2005), Leszek Możdżer (2004), Andrzej Smolik (2003), Anna Maria Jopek (2002), Agnieszka Chylińska (2001), Ryszard "Tymon" Tymański (2000), Myslovitz (1999), Kazik (1998), Kayah (1997), Grzegorz Ciechowski (1996), Wojciech Waglewski (1995), Edyta Bartosiewicz (1994) i Katarzyna Nosowska (1993).

Teraz nominacje otrzymali producent muzyczny 1988 (współtwórca hiphopowego duetu Syny), duet Siksa oraz Marek Pędziwiatr, lider zbierającej liczne wyróżnienia grupy EABS.



