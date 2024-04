O swoich muzycznych planach Eminem ( sprawdź! ) poinformował w mediach społecznościowych. Do zdawkowego wpisu informującego o tytule albumu dołączył krótki film, zwiastujący krążek. W nagraniu przenosimy się na miejsce zbrodni, z którego relację nadaje amerykański dziennikarz.

"Za sprawą swoich skomplikowanych i często krytykowanych rymów, blondwłosy antybohater, znany jako Slim Shady, miał wielu wrogów" - stwierdza reporter.

Dlaczego zginął Slim Shady? Tajemnicze wideo

Następnie pojawia się urywek wywiadu z 50 Centem, który o zamordowanym muzyku mówi następująco: "To nie przyjaciel, to psychopata".

Materiał sugeruje, że śmierć muzycznego alter ego Eminema była tylko kwestią czasu. "Te same niegrzeczne teksty i kontrowersyjne wybryki mogły ostatecznie doprowadzić do jego śmierci. Oglądaj nas, gdy będziemy odtwarzać wydarzenia, które doprowadziły do morderstwa Slima Shady'ego" - zachęca reporter.

Na razie wiadomo jedynie, że "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)" ma pojawić się tego lata.

Marshall Mathers, bo tak naprawdę nazywa się Eminem, jest jednym z najpopularniejszych raperów wszech czasów. Szacuje się, że w karierze sprzedał ponad 220 mln płyt. Zdobył m.in. 15 statuetek Grammy oraz Oscara. W listopadzie 2022 r. został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

