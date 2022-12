Bohaterkami musicalu inspirowanego twórczością Britney Spears będą rozmaite słynne postaci z bajek, m.in. Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Mała Syrenka. Fabuła skoncentrowana jest na momencie, kiedy uświadamiają sobie one, że ich życie nie jest tak szczęśliwe, jak im się wydawało. Historia ma mieć feministyczny wydźwięk.

Za reżyserię "Once Upon a One More Time" odpowiedzialne jest małżeństwo Keone i Mari Madridów, które do tej pory zajmowało się choreografią, specjalizując się w hip-hopie. Przesłuchania do spektaklu jeszcze się nie rozpoczęły, ale przedstawienie pod tym tytułem było już wystawiane w innej części USA. Fragment można zobaczyć poniżej.

Reklama

Wideo youtube

Musical z muzyką Britney Spears pojawi się na Broadwayu

Spears nie jest zaangażowana w realizację "Once Upon a One More Time", ale jest entuzjastką tego projektu. "Jestem bardzo podekscytowana tym, że mam musical z moimi piosenkami. Zwłaszcza taki, który rozgrywa się w magicznym świecie pełnym postaci, z którymi dorastałam, które uwielbiam" - powiedziała serwisowi teatralnemu Playbill.

Premiera sztuki odbędzie się 22 czerwca w Marquis Theatre na Broadwayu. Natomiast spektakle przedpremierowe grane będą od 13 maja. Sprzedaż biletów rozpocznie się 5 grudnia.

Czytaj też:

Elton John pożegna się z brytyjskimi fanami. Ogłosił decyzję