We wrześniu 2018 r. Elton John rozpoczął międzynarodową, pożegnalną trasę koncertową "Farewell Yellow Brick Road". W 2020 r. została ona zawieszona z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Piosenkarz powrócił do koncertowania na początku 2022 r.

Dwa tygodnie po tym, jak 20 listopada zagrał swój ostatni koncert w USA - ten odbył się w Los Angeles, John ogłosił w mediach społecznościowych, kiedy pożegna się z publicznością w swojej ojczyźnie.

Wideo youtube

Elton John na festiwalu Glastonbury 2023. To będzie jego pożegnanie

"Jestem podekscytowany tym, że będę gwiazdą sceny Pyramid (główna scena festiwalu - red.) na Glastonbury 2023 i będę częścią największego festiwalu na świecie. Co tydzień rozmawiam z nowymi artystami w moim programie radiowym i Glastonbury jest często wymieniane jako punkt zwrotny na początkach ich karier. Autentyczne, entuzjastyczne wsparcie festiwalu dla najbardziej obiecujących talentów to coś, co od dawna podziwiam. Dziękuję Emily Eavis (współorganizatorka festiwalu - red.), że mogę tam zagrać mój ostatni koncert w Wielkiej Brytanii. Ale będą emocje" - napisał John.

Reklama

Przyszłoroczna edycja Glastonbury potrwa od 21 do 25 czerwca. John pojawi się na scenie ostatniego dnia festiwalu. Gwiazdor nigdy wcześniej nie miał okazji wystąpić na tym muzycznym wydarzeniu

Czytaj też:

Afery z festiwalem Rojka ciąg dalszy. Będzie pozew?