Mystic Festival 2020: Nightwish, Accept, Heilung i Vader w składzie imprezy!

Coraz więcej, coraz mocniej – oto kolejna odsłona drugiej edycji odrodzonego Mystic Festival! Znajdzie się coś i dla fanów klasycznych, heavymetalowych brzmień, i dla wielbicieli deathmetalowej ekstremy, i dla tych, co szukają mocnych wrażeń na folkowych lub eksperymentalnych obrzeżach metalu. Impreza odbędzie się 10-11 czerwca 2020 r. w krakowskim Muzeum Lotnictwa.

Nightwish wystąpią na Mystic Festival 2020

Po bardzo dobrze przyjętym powrocie w czerwcu 2019 r., kolejna odsłona Mystic Festival odbędzie się w dniach 10 i 11 czerwca 2020 r. na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa i po raz pierwszy przybierze formę imprezy open air. Na trzech festiwalowych scenach wystąpi łącznie aż 30 artystów.

Nightwish - i już nie trzeba nic dodawać. Wystarczy dać się wciągnąć do ich mrocznego, baśniowego świata i porwać kreślonej z symfonicznym rozmachem muzycznej wizji. Mamy już na plakacie legendarny Judas Priest, więc obecność w programie Accept, innych wielkich pionierów europejskiego heavy metalu, będzie dla fanów klasycznych brzmień doskonałym uzupełnieniem.

Heilung jest metalowy tylko z ducha, mimo to doskonale pasuje do naszego festiwalu - tego spektaklu, odwołującego się do pradawnych nordyckich wierzeń i rytuałów, nigdy nie zapomnicie. Z tego nowofolkowego transu nie będziecie w stanie się wyrwać.





Vader to legenda nie tylko polskiej sceny, ale jeden z najbardziej konsekwentnych i najciężej pracujących zespołów deathmetalowych świata. W przyszłym roku nowa płyta, ale do nas przybywają ze specjalnym programem - albumem "De Profundis" zagranym od początku do końca z okazji ćwierćwiecza jego wydania. Ale będzie też coś dla fanatyków amerykańskiego podejścia do death metalu, w postaci wykładu profesorów z Florydy prezentujących swój kultowy debiut "Slowly We Rot". Obituary przybywają do Krakowa, by wypruć z nas flaki - niech gniją powoli...



Melodyjny, bezwstydnie przebojowy heavy metal? Zapraszamy na występ Finów z Beast In Black, o których muzyce wszystko mówi tytuł ostatniej płyty: "From Hell with Love". Coś innego, bardziej nowoczesnego, poszukującego, pod prąd? Witamy w programie mołdawski Infected Rain z charyzmatyczną Leną Scissorhands za mikrofonem.

15 października, trafią do sprzedaży bilety jednodniowe na Mystic Festival 2020, podamy również podział ogłoszonych już artystów na dni.



Bilety jednodniowe będą kosztowały:

259 zł - w puli Early Bird (do 16 grudnia lub do wyczerpania puli)

279 zł - w puli Regular Sale (15 maja lub do wyczerpania puli)

299 zł - w puli Last Minute Sale (do 9 czerwca)

319 zł - podczas trwania festiwalu.



Ceny karnetów i daty zmian:

Early Bird - 459 zł do 16 grudnia lub do wyczerpania puli

Regular Sale - 479 zł do 15 maja lub do wyczerpania puli

Last Minute Sale - 499 zł do 9 czerwca.