"Mam dla Was fajnego newsa! Udało nam się dostać do prestiżowego koncertu przedoscarowego Deadline Sound & Screen Film w Los Angeles. Na zamkniętym pokazie branżowym pokażemy fragment filmu 'Chłopi' z muzyką na żywo zagraną przez amerykańską orkiestrę symfoniczną. Muzyka z 'Chłopów' wybrzmi obok dźwięków z 'Napoleona' Ridleya Scotta, 'Czasu krwawego księżyca' Scorsese, 'Creed III' czy 'Barbie'!" - doniósł w swoich mediach społecznościowych Łukasz "L.U.C." Rostkowski, który nagrał ścieżkę dźwiękową "Chłopów" wspólnie z muzykami z międzynarodowej orkiestry Rebel Babel.

Koncert odbędzie się 9 listopada w Royce Hall w Los Angeles, na terenie kampusu Uniwersytetu Kalifornijskiego. Wydarzenie reklamowane jest jako muzyczny pokaz z udziałem kompozytorów i filmowców, którzy stoją za najgłośniejszymi produkcjami w tym roku. Jest to wydarzenie, podczas którego grać na żywo będzie 60-osobowa orkiestra. Jego częścią są też dyskusje z kompozytorami i tekściarzami.

"Będę miał przyjemność opowiedzieć o filmie i muzyce u boku tak wybitnych kompozytorów, jak Mark Graham ('Czas krwawego księżyca'), Martin Phipps ('Napoleon'), Andrew Wyatt ('Barbie') i Mark Ronson ('Barbie'). To dla mnie ogromny zaszczyt i jakiś kompletny kosmos! Wielkie podziękowanie dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Breakthru Films i Milan Records oraz dla Was za nieustające wsparcie i wiarę we mnie!" - napisał Rostkowski.

Dzięki Milan Records, soundtrack z "Chłopów" dostępny jest już na całym świecie. Wspomniana wytwórnia z Los Angeles specjalizuje się w muzyce filmowej i wydaje dzieła takich tuzów jak m.in. Hans Zimmer czy Danny Elfman. Ścieżka dźwiękowa do filmu została stworzona z tradycyjnych polskich brzmień pochodzących z autentycznych ludowych instrumentów, jednak Rostkowski nadał temu nowoczesnego sznytu.

Pod koniec września "Chłopi" zostali polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny.

"Chłopi": płyta ze ścieżką dźwiękową już dostępna

Na płycie pod batutą Łukasza "L.U.C." Rostkowskiego usłyszeć można topowych artystów, jak Kayah, Ralph Kamiński, Małgorzata Kożuchowska czy Julia Wieniawa. Album promuje m.in. singel "Koniec lata", który powstał w kolaboracji z Kwiatem Jabłoni, Karoliną Skrzyńską i Belą Komoszyńską z Sorry Boys.

Singel "Koniec lata", który promuje album, to drugi numer z malowanej ekranizacji "Chłopów", który nawiązuje do symbolicznych czterech pór roku. Jego premiera miała miejsce 6. listopada. Do prac nad tym utworem L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra zaprosili Kwiat Jabłoni, Belę Komoszyńską i Karolinę Skrzyńską. Utwór nawiązuje do piękna i różnorodności lata, stanowiącego jedną z czterech pór roku, które łączą się w albumie, tworząc muzyczną podróż.

"Koniec Lata" łączy trzy niezwykłe kobiece wokale z dźwiękami mandoliny Jacka Sienkiewicza, tworząc niezapomniane brzmienie, które towarzyszy finałowej scenie filmu. To najbardziej współczesny utwór w filmie, ale tak, jak i cały soundtrack, nagrany głównie za pomocą instrumentów historycznych i akustycznych. Pierwszy singel zatytułowany "Jesień - Tańcuj" został bardzo dobrze przyjęty - w serwisie Youtube zanotował już prawie 2,5 mln odtworzeń.

Na okładce albumu wykorzystano projekt plakatu filmowego "Chłopi" autorstwa DK Welchman i Michała Janickiego oraz obraz Małgorzaty Kużnik. Wewnątrz okładki znaleźć można miniatury z kadrów filmu. Dodatkowo, rewers płyty ozdabiają obrazy autorstwa Lesia Lotysh i Jeleny Vezmar. Najbardziej charakterystycznym elementem albumu są jednak wycinanki przygotowane przez Michała Janickiego, które nadają płycie wyjątkowy wygląd i klimat.

Album jest już dostępny zarówno na platformach streamingowych, jak i w sklepach.