Muzyka w "Red Dead Redemption2": Woody Jackson, Arca i Colin Stenson

Odpowiedzialny za muzykę w grze "GTA V" Woody Jackson stworzył ścieżkę dźwiękową, którą możemy usłyszeć w grze "Red Dead Redemption 2". Trzecia część hitu trafiła do sprzedaży 26 października.

Grafika promująca "Red Dead Redemption 2" /materiały prasowe

"Red Dead Redemption 2" to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Producent osadzonej na Dzikim Zachodzie "strzelanki" - Rockstar Games - ujawnił szczegóły muzyki, którą można usłyszeć w grze.

Głównym kompozytorem został Woody Jackson, który w przeszłości stworzył muzykę do "Red Dead Redemption" i "GTA V". Do współpracy zaproszono także Arcę, Duane Eddy’ego, Johna Theodore'a z The Mars Volta, jazzmana Colina Stensona, Davida Fergusona i Davida Ralicke’a.

Producentem "wokalnych momentów" na ścieżce został Brian Eno oraz Daniel Lanois.



Posłuchaj muzyki z "Red Dead Redemption 2":