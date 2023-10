Jak poinformował serwis stacji NBC, pozew do sądu w Tennessee wpłynął w drugiej połowie października. Wytwórnia Universal zarzuciła firmie Anthropic AI, zajmującej się sztuczną inteligencją, że ich czatbot Claude "notorycznie narusza prawa autorskie dotyczące tekstów piosenek".



W dokumentach sądowych przytoczono przykład przeboju Katy Perry - "Roar". Prawnicy Universala zaznaczają, że bot Claude proszony o wygenerowanie tekstu piosenki w stylu "Roar" tworzy niemal identyczny tekst, jak ten w utworze wokalistki.



Bezprawne kopiowanie tekstów piosenek skończyło się pozwem

Wg firmy Universal jest to naruszenie praw autorskich należących m.in. do firmy Concord, która jest właścicielem praw do "Roar". Jako drugi przykład podano piosenkę "I Will Survive" Glorii Gaynor.



"Tego materiału chronionego prawem autorskim nie można pobrać bezpłatnie tylko dlatego, że można go znaleźć w Internecie" - czytamy w pozwie.



"W procesie tworzenia i obsługi modeli sztucznej inteligencji firma Anthropic bezprawnie kopiuje i rozpowszechnia ogromne liczby dzieł chronionych prawem autorskim" - czytamy. "Firmy zajmujące się sztuczną inteligencją muszą przestrzegać prawa" - dodano.



Anthropic to start-up AI założony w 2021 roku przez byłych pracowników OpenAI. Firma zebrała 750 milionów dolarów inwestycji i jest wyceniana na 4,1 miliarda dolarów.



Wytwórnie na wojnie ze sztuczną inteligencją

Warto dodać, że wytwórnie muzyczne w związku z dużym rozwojem sztucznej inteligencji zaczynają dostrzegać w tym zagrożenia płynące m.in. z głosowych deepfake'ów. W sieci pojawiły się m.in. utwory, w których słyszymy głos Drake'a i innych gwiazd muzyki.



Na początku 2023 roku wytwórnia Universal poprosiła Spotify i inne serwisy streamingowe poprosiła o odcięcie od swojego katalogu muzycznego osób zajmujących się szkoleniem sztucznej inteligencji.