Muzyczna elita na soundtracku tego filmu. Premiera już niedługo

Oprac.: Bartosz Stoczkowski

Po czterech latach intensywnych prac nad filmem biograficznym poświęconym Ronaldowi Reaganowi, produkcja w końcu ujrzy światło dzienne. Film "Reagan", w którym główną rolę zagrał Dennis Quaid, trafi na ekrany polskich kin już 27 września. Jednym z najważniejszych elementów tej produkcji jest ścieżka dźwiękowa, do której przyczyniły się gwiazdy światowej muzyki. Wśród nich znajduje się Bob Dylan, który nagrał nową wersję klasycznego utworu "Don't Fence Me In".