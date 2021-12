Podczas koncertu "#Murem za mundurem" wystąpili: Edyta Górniak, Jan Pietrzak, Halina Frąckowiak, Viki Gabor, Rafał Brzozowski oraz Elwira Mejk z Trubadurami, a także zagraniczni artyści tacy jak: Oceana, Loona, Jenny Berggren, Captain Jack, In-Grid, No Mercy oraz Lou Bega.

Wydarzenie poprowadzili Agata Konarska i Michał Adamczyk. "Wydarzenie jest wyrazem wsparcia dla służb mundurowych strzegących polskich granic. Koncert '#Murem za polskim mundurem' to gest solidarności z polskimi służbami mundurowymi strzegącymi granic Rzeczpospolitej Polskiej" - można było przeczytać w oświadczeniu TVP.

Koncert miał miejsce w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Mińsku Mazowieckim.

Captain Jack wystąpił z piosenkami "In The Army Now" oraz "Iko Iko". Przypomniano, że muzyk w przeszłości wielokrotnie koncertował dla wojsk NATO.

Krytyka koncertu "Murem za Mundurem"

Komentarze dotyczące koncertu były dość zdecydowane, idee całego show skrytykowali m.in. Klaudia Jachira, Wojciech Mann i Karolina Korwin-Piotrowska.

"Temperatura przy granicy -5 stopni. Umierają ludzie. W lesie. W szpitalach. Tymczasem organizowane są dożynki. Cekiny, złotko, botoks i fajerwerki" - stwierdziła.



Ściganie za krytykę koncertu "Murem za Mundurem"? Zapadła decyzja

Grupa Zadaniowa "Honor" działająca przy Wojskach Obrony Terytorialnej, która strzeże dobrego imienia polskich żołnierzy, miała podjąć działania w sprawie krytyki koncertu "Murem za Mundurem". Mówiło się nawet o możliwych pozwach.

Jak podał jednak serwis Press.pl do sądu nie zostaną skierowane pozwy w tej sprawie. Sama grupa "Honor" ma skupić się na działaniach edukacyjnych.



