Muniek Staszczyk wciąż w szpitalu. Zdradził, co stało się w Londynie

Muniek Staszczyk, lider grupy T.Love zdradził, że w Londynie miał wylew. "Dziękuję Bogu za to, że żyję" – napisał na Facebooku.

Muniek Stasczyk zdradził przyczynę swojej hospitalizacji /Podlewski / AKPA

W drugiej połowie lipca Muniek Staszczyk trafił do szpitala w Londynie. Do stolicy Wielkiej Brytanii pojechał na koncerty Neila Younga i Boba Dylana.

"Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love podczas krótkiego pobytu w Londynie z powodu nagłej choroby trafił do miejscowego szpitala, gdzie jest poddawany leczeniu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak z uwagi na stan zdrowia Artysty jesteśmy zmuszeni do odwołania najbliższych koncertów" - można było przeczytać w oficjalnym oświadczeniu wystosowanym przez menedżera Pawła Walickiego.

Przez długi czas nie było wiadomo, co stało się z wokalistą. Pierwszy wpis Muńka również nie rozwiewał wątpliwości (pisownia oryginalna):

"Hello everybody! Pozdrawiam Wszystkich ze szpitala w Londynie, gdzie jestem od tygodnia pod opieką tamtejszych lekarzy. Wracam powoli do zdrowia po przebytej tu ciężkiej chorobie. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję za wszystkie dowody miłości i wyrazy wsparcia. Kochani, posłuchajcie londyńskiej piosenki z roku 1991 'Dirty Streets of London'. Jesteśmy w kontakcie! I LOVE YOU" - napisał wokalista T.Love na Facebooku.

Dwa tygodnie po trafieniu do szpitala Staszczyk w końcu ujawnił, co stało się w Londynie (pisownia oryginalna):

"London calling! Pozdrawiam Wszystkich serdecznie z londyńskiego szpitala, w którym znajduję się po przebytym dwa tygodnie temu wylewie. Stan mojego zdrowia ulega systematycznej poprawie, niedługo wracam do Polski. 30 lat temu w lipcu ’89 roku odwiedziłem Londyn po raz pierwszy, żeby napisać "Warszawę" T.Love'u w knajpie na Highbury i zostać gwiazdą rocka, a także zarobić na dorosłe życie. A dziś dziękuję Bogu za to, że żyję" - napisał.



Przypomnijmy, że w czerwcu Muniek Staszczyk powrócił z nowym singlem "Pola". To pierwsza zapowiedź jego nowej płyty "Syn miasta", której premierę zaplanowano na 18 października 2019 roku. W oficjalnym teledysku promującym piosenkę wystąpili Agata Buzek i Jacek Braciak.