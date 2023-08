Lider grupy T.Love w wywiadzie dla Onetu stwierdził, że wszystko zależy od ludzi. Dlatego ważne jest, by tłumnie udać się do urn wyborczych. "Uważam, że wszystko jest w naszych rękach. Mimo wszystko jest to kraj demokratyczny" - stwierdził Muniek Staszczyk.

Zdaniem wokalisty osoby, które przesiedzą dzień wyborów w domu, popełnią duży błąd. W końcu wybory to święto obywateli, którzy mogą pokazać władzy, co o niej sądzą. Już teraz zapowiada, że choć nie wie, na kogo zagłosuje, to na pewno nie będzie to PiS. "Na pewno nie zagłosuję na PiS, bo nigdy na nich nie zagłosowałem" - zapowiada 59-letni muzyk.

Muniek Staszczyk o kościele i Kukizie. "Żal mi trochę Pawła"

Nie zapowiada się, by Muniek Staszczyk poszedł drogą Pawła Kukiza i zajął się polityką. Jego temat poruszyła prowadząca program "Onet Rano." Odetta Moro. Wokalista uważa, że przez politykę Kukiz stracił bardzo wiele. "W sumie mi trochę żal Pawła. Myślę, że stracił wiarygodność wśród fanów, ale to jest jego wybór" - powiedział.

Poza tym poruszono temat Kościoła, na temat którego wokalista już nieraz się wypowiadał. Lider T.Love nie ukrywa, że jest katolikiem, ale raczej wybiera msze odprawiane przez zakonników, gdzie Słowo Boże nie miesza się z polityką. Jak mówi piosenkarz, "wszędzie jest pełno idiotów". "Mam wielu kumpli zakonników dominikanów, franciszkanów, ale wszędzie jest pełno idiotów: w kościele, w polityce, w muzyce, w mediach" - dodaje.

"Wiara to jest łaska, trochę inna sprawa niż taka dewocja. Nikogo nie namawiam, ale jak mnie ktoś pyta, to mówię, że jestem katolikiem. Przede wszystkim chrześcijaństwo jest dla mnie trudne w tej chwili, bo nie jest to modne, ale to polega raczej na miłosierdziu i tolerancji" - uważa Staszczyk.

