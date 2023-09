Podczas gali MTV Video Music Awards upamiętniono 50. rocznicę powstania hip hopu. Wzięły w tym udział takie gwiazdy gatunku, jak m.in. Darryl "DMC" McDaniels, Doug E. Fresh, Grandmaster Flash and the Furious Five, LL COOL J, Lil Wayne i Nicki Minaj.

Zdecydowanie największą wygraną gali MTV VMA może nazwać się Taylor Swift, która wróciła do domu z dziewięcioma statuetkami na jedenaście nominacji, co plasuje ją na drugim miejscu pod względem zwycięstw dotychczasowych imprez.

Prestiżową nagrodę Global Icon odebrał Sean "Diddy" Combs, który przy tej okazji wystąpił na żywo po 18-letniej przerwie. Z kolei Shakira odebrała Video Vanguard Award, znaną również jako Michael Jackson Video Vanguard Award lub Lifetime Achievement Award. To nagroda specjalna, wręczana przez MTV za "wybitny wkład" i "głęboki wpływ" na kulturę popularną, prezentowaną na antenie stacji. Otrzymują ją wykonawcy i reżyserzy teledysków. Laureatom wręczana jest zaś wyjątkowa, pozłacana statuetka Moon Person (wcześniej nazywana Moonmanem). Wyjątkowa, bo w pozostałych kategoriach VMA statuetki są srebrne.

Shakira została szóstą z rzędu kobietą, która otrzymała nagrodę Video Vanguard, po Rihannie (2016), Pink (2017), Jennifer Lopez (2018), Missy Elliott (2019) i Nicki Minaj (2022). W 2020 i 2021 roku nagrody nie przyznano.

MTV VMA 2023 - lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach:

Teledysk Roku: Taylor Swift - Anti-Hero

Artysta Roku: Taylor Swift

Piosenka Roku: Taylor Swift - Anti-Hero

Debiut Roku: Ice Spice

Występ Roku: Kwiecień 2023: Tomorrow X Together - Sugar Rush Ride

Duet Roku: KAROL G & Shakira - TQG

Najlepszy Utwór Pop: Taylor Swift - Anti-Hero

Najlepszy Utwór Hip-Hop: Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Najlepszy Utwór Rock: Måneskin - The Loneliest

Najlepszy Utwór Muzyki Alternatywnej: Lana Del Rey ft. Jon Batiste - Candy Necklace

Najlepszy Utwór Muzyki Latynoskiej: Anitta - Funk Rave

Najlepszy Utwór R&B: SZA - Shirt

Najlepszy Utwór K-Pop: Stray Kids - S-Class

Najlepszy Utwór Afrobeats: Rema & Selena Gomez - Calm Down

Teledysk Roku dla dobra (z przesłaniem społecznym): Dove Cameron - Breakfast

Najlepsze Zdjęcia: Taylor Swift - Anti-Hero

Najlepsza Reżyseria: Taylor Swift - Anti-Hero

Najlepsza Dyrekcja Artystyczna: Doja Cat - Attention

Najlepsze Efekty Wizualne: Taylor Swift - Anti-Hero

Najlepsza Choreografia: Blackpink - Pink Venom

Najlepszy Montaż: Olivia Rodrigo - Vampire.