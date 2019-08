MTV VMA 2019: Kto wystąpi na gali? [TRANSMISJA, PROGRAM, NOMINACJE]

W nocy z poniedziałku na wtorek (26/27 sierpnia) polskiego czasu w Newmark w stanie New Jersey odbędzie się gala rozdania MTV Video Music Awards.

Najwięcej nominacji do MTV VMA 2019 mają Taylor Swift i Ariana Grande (w środku między nimi Ed Sheeran, który ma jedną nominację) /Michael Stewart/FilmMagic /Getty Images

Ceremonia odbędzie się w Prudential Center w Newark - gala MTV VMA po raz pierwszy zostanie zorganizowana w stanie New Jersey.

Reklama

Najwięcej nominacji - po 12 - zdobyły Ariana Grande i Taylor Swift.

Dziewięć szans na statuetkę ma natomiast Billie Eilish a osiem Lil Nas X za klip do remiksu "Old Town Road".



Lil Nas X to bez wątpienia największe objawienie tego roku w Stanach Zjednoczonych. Raper wraz z Billym Ray Cyrusem stworzył nową wersję utworu "Old Town Road" i przez 16 tygodni okupuje szczyt listy Billboard Hot 100, zrównując się z Mariah Carey i Boyz II Men ("One Sweet Day", posłuchaj! ) oraz Luisem Fonsim ("Despacito", sprawdź! ).

Po pięć nominacji mają na koncie: Halsey i Shawn Mendes. Z kolei Camila Cabello, Cardi B, J Balvin, Jonas Brothers i BTS będą mieli cztery szanse na statuetkę.

Podczas gali na scenie wystąpią m.in. Taylor Swift, Shawn Mendes i Camila Cabello ("Senorita"), Bad Bunny, Lil Nas X, Lizzo, Rosalia i J Balvin, H.E.R., Jonas Brothers, Normani, Ozuna, Missy Elliott (nagroda Michael Jackson Video Vanguard) oraz Queen Latifah, Naughty By Nature, Redman, Fetty Wap i Wyclef Jean.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Taylor Swift podbije Hollywood? Interia.tv

Imprezę poprowadzi komik i aktor Sebastian Maniscalco (m.in. "Green Book"). Wśród wręczających nagrody znaleźli się m.in. Lenny Kravitz, Billy Ray Cyrus, Ice-T, Bebe Rexha, Salt-N-Pepa, Rick Ross, John Travolta oraz dwukrotne mistrzynie świata w piłce nożnej: Alex Morgan, Ali Krieger i Ashlyn Harris.

Transmisję z gali można będzie oglądać w MTV Polska od godz. 1 w nocy.



Clip Taylor Swift You Need To Calm Down

Pełna lista nominowanych:

Teledysk roku:

21 Savage ft. J. Cole - "a lot"

Billie Eilish - "Bad Guy"

Ariana Grande - "thank u, next"

Jonas Brothers - "Sucker"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

Taylor Swift - "You Need to Calm Down"

Clip Ariana Grande thank u, next

Artysta roku:

Cardi B

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Utwór roku:

Drake - "In My Feelings"

Ariana Grande - "thank u, next"

Jonas Brothers - "Sucker"

Lady Gaga & Bradley Cooper - "Shallow"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

Taylor Swift - "You Need to Calm Down"



Clip Lady Gaga Shallow (A Star Is Born) - & Bradley Cooper

Najlepszy nowy artysta:

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

Najlepsza współpraca:

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

Lady Gaga & Bradley Cooper - "Shallow"

Shawn Mendes & Camila Cabello - "Señorita"

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco - "ME!"

Ed Sheeran & Justin Bieber - "I Don’t Care"

BTS ft. Halsey - "Boy With Luv"

Wideo Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

Najlepszy teledysk pop:

5 Seconds of Summer - "Easier"

Cardi B & Bruno Mars - "Please Me"

Billie Eilish - "Bad Guy"

Khalid - "Talk"

Ariana Grande - "thank u, next"

Jonas Brothers - "Sucker"

Taylor Swift - "You Need to Calm Down"

Clip Billie Eilish bad guy

Najlepszy teledysk hip hop:

2 Chainz ft. Ariana Grande - "Rule the World"

21 Savage ft. J. Cole - "“a lot"

Cardi B - "Money"

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend - "Higher"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

Travis Scott ft. Drake - "SICKO MODE"

Clip Travis Scott SICKO MODE ft. Drake

Najlepszy teledysk muzyczna taneczna:

The Chainsmokers ft. Bebe Rexha - "Call You Mine"

Clean Bandit ft. Demi Lovato - "Solo"

DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B - "Taki Taki"

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin - "Say My Name"

Marshmello & Bastille - "Happier"

Silk City & Dua Lipa - "Electricity"



Clip Clean Bandit Solo - feat. Demi Lovato

Najlepszy teledysk rock:

The 1975 - "Love It If We Made It"

Fall Out Boy - "Bishops Knife Trick"

Imagine Dragons - "Natural"

Lenny Kravitz - "Low"

Panic! At The Disco - "High Hopes"

twenty one pilots - "My Blood"



Clip Imagine Dragons Natural

Najlepszy teledysk z przekazem:

Halsey - "Nightmare"

The Killers - "Land of the Free"

Jamie N Commons, Skylar Grey ft. Gallant - "Runaway Train"

John Legend - "Preach"

Lil Dicky - "Earth"

Taylor Swift - "You Need to Calm Down"



Clip Halsey Nightmare

Najlepsza reżyseria:

Billie Eilish - "Bad Guy"

FKA twigs - "Cellophane"

Ariana Grande - "thank u, next"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo - "No New Friends"

Taylor Swift - "You Need to Calm Down"

Clip FKA twigs Cellophane

Najlepsze efekty specjalne:

Billie Eilish - "Bad Guy"

FKA twigs - "Cellophane"

Ariana Grande - "thank u, next"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo - "No New Friends"

Taylor Swift - "You Need to Calm Down"

Clip LSD No New Friends

Najlepsza choreografia:

FKA twigs - "Cellophane"

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho - "Con Altura"

LSD ft. Labrinth, Sia, Diplo - "No New Friends"

Shawn Mendes & Camila Cabello - "Señorita"

Solange - "Almeda"

BTS ft. Halsey - "Boy With Luv"

Clip Halsey, BTS Boy With Luv feat. Halsey

Najlepszy montaż:

Anderson .Paak ft. Kendrick Lamar - "Tints"

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

Billie Eilish - "Bad Guy"

Ariana Grande - "7 Rings"

Solange - "Almeda"

Taylor Swift - "You Need to Calm Down".