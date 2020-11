MTV EMA 2020: BTS, Lady Gaga i Cardi B. Kto jeszcze triumfował?

W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa, gala MTV EMA odbyła się zdalnie. Kto odebrał statuetki?

Jedną z uczestniczek MTV EMA była Madison Beer /Rich Fury /Getty Images

Główna część gali rozpoczęła się w niedzielę, 8 listopada, o godz. 21 (transmisja na MTV).

Na scenach pojawili się m.in. Alicia Keys, Sam Smith, Maluma, Doja Cat, DaBaby, YUNGBLUD, Tate Mcrae, Jack Harlow, Karol G i David Guetta.



Ceremonię poprowadziły wokalistki brytyjskiego girlsbandu Little Mix. Z powodu choroby Jesy Nelson, honory gospodyń pełniły: Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock i Jade Thirlwall.



Podczas tegorocznej gali zostały również rozdane statuetki w trzech nowych kategoriach, m.in. "Najlepszy wirtualny występ na żywo".



Trzy statuetki zgarnął zespół BTS. Wygrali w kategoriach "Najlepszy zespół", "Najlepszy wirtualny występ na żywo" oraz "Najlepsza piosenka" za utwór "Dynamite".



Wideo Madison Beer - "Baby" Live | MTV EMA 2020

Najlepszą artystką okrzyknięto Lady Gagę, natomiast najlepszą debiutantką została Doja Cat.

Wideo Doja Cat - "Say So" Live | MTV EMA 2020

Nagrodę za najlepszy teledysk otrzymali DJ Khaled, Drake i Justin Bieber za "Popstar".



Clip DJ Khaled POPSTAR - ft. Drake (Starring Justin Bieber)

Statuetkę MTV EMA dla najlepszego polskiego artysty zdobyła Margaret. To już jej czwarty triumf w tych nagrodach - poprzednio wygrała w latach 2015, 2016 i 2018. W poprzednich latach nagrody zdobywali m.in. Dawid Kwiatkowski (2014, 2017) i Roksana Węgiel (2019).

Pełna lista wygranych:

Najlepszy zespół - BTS,

Najlepszy artysta - Lady Gaga,

Najlepszy debiutant - Doja Cat,

Najlepsza Piosenka - BTS "Dynamite",

Najlepszy Artysta Rock - Coldplay,

Best Push - YUNGBLUD,

Teledysk ze społecznym przesłaniem - H.E.R. "I can’t breath",

Najlepszy Artysta Latino - Karol G.,

Najlepszy Artysta Electro - David Guetta,

Najlepszy Artysta Hip-hop - Cardi B,

Najlepszy Artysta Alternatywny - Hayley Williams,

Najlepsza Kolaboracja - Karol G i Nicki Minaj,

Najlepszy Artysta Pop - Little Mix,

Najlepszy Teledysk - Dj Khaled, Drake i Justin Bieber - Popstar.