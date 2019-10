MTV EMA 2019: Becky G poprowadzi galę

22-letnia wokalistka Becky G została wybrana prowadzącą gali rozdania nagród MTV EMA. Impreza odbędzie się 3 listopada w Sewilli w Hiszpanii.

Becky G poprowadzi galę rozdania nagród MTV EMA 2019 /Astrid Stawiarz /Getty Images

Tegoroczną faworytką MTV EMA jest Ariana Grande ( sprawdź! ), która ma szansę na siedem statuetek.

Wideo Gwiazdy na gali MTV EMA 2018 (Associated Press/x-news)

Tuż za nią uplasowali się Shawn Mendes, Lil Nas X, Billie Eilish i J Balvin - po sześć nominacji.

Natomiast o tytuł Najlepszego polskiego artysty w tym roku rywalizują: Bass Astral x Igo, Dawid Podsiadło, Sarsa, Roksana Węgiel i Daria Zawiałow.

W poprzednich latach statuetkę zdobywali Margaret (2015, 2016 i 2018) oraz Dawid Kwiatkowski (2014, 2017).

Gala MTV EMA 2019 odbędzie się 3 listopada w FIBES, Conference & Exhibition Centre w Sewilli. Transmisja na żywo na kanale MTV Polska o godz. 21:00.

"Nie mogę się doczekać, aż przybędę do Sewilli, by poprowadzić najgorętsze wydarzenie muzyczne roku. Do zobaczenia wkrótce!" - powiedziała Becky G, która zdobyła nominację do MTV EMA w kategorii Najlepszy artysta pop obok Ariany Grande, Camilii Cabello, Halsey, Jonas Brothers i Shawna Mendesa.

Clip Becky G Secrets

Latynoska wokalistka ma w dorobku takie przeboje, jak m.in. "Mayores" i "Sin Pijama", główną rolę w "Power Rangers" oraz gościnny występ w nagradzanej Emmy produkcji FOX, "Empire".

Clip Becky G Mayores ft. Bad Bunny

Współpracowała z Pitbullem, Daddy Yankee, Malumą, Anittą, Zaynem, Bad Bunny i CNCO.

Clip Becky G Sin Pijama - & Natti Natasha

17 października ukaże się jej debiutancki album "Mala Santa", którego producentami wykonawczymi są DJ Luian i Mambo Kingz.

