Mrozu: Zobacz teledysk "Napad" do filmu "Na bank się uda"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do nowej piosenki Mroza. "Napad" zapowiada komedię kryminalną "Na bank się uda" oraz nowy album "Aura".

Mrozu prezentuje nowy teledysk /Krzysztof Radzki / East News

"Na bank się uda" (premiera kinowa w sierpniu) to kryminalna komedia w reżyserii Szymona Jakubowskiego.



W obsadzie znaleźli się Maciej Stuhr, Marian Dziędziel, Adam Ferency, Lech Dyblik, Józef Pawłowski, Paulina Gałązka, Emma Giegżno, Przemysław Sadowski, Michał Mikołajczak, Bronisław Cieślak i Mariusz Saniternik.



"Trzech starszych panów dokonuje napadu na bank. Doskonale przygotowani, uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy, pod okiem kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się do podziemnego sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie zginęło. Ale czy na pewno? I tak splatają się losy trzech staruszków, młodego hakera i policyjnego informatyka. Jest i piękna dziewczyna. Pozostaje tylko pytanie, co czeka ich na końcu tej przygody, nagroda czy więzienna cela?" - czytamy w opisie filmu.

Clip Mrozu Napad

Promującą piosenkę "Napad" wykonuje Mrozu. To zarazem zapowiedź jego piątej płyty "Aura" (premiera 12 kwietnia), przy której ponownie połączył siły z Dryskullem.

W studiu przy nowym materiale pomogli też producent Marcin Bors i Ras z hiphopowego duetu Rasmentalism.

"Pisanie muzyki pod film to niezłe wyzwanie, którego zawsze chciałem się podjąć. Kiedy przeczytałem scenariusz, oraz zobaczyłem obsadę 'Na bank się uda', to udać się musiało. Był to bardzo inspirujący impuls, który szybko stworzył projekcję w mojej głowie. Razem z Rasem (Rasmentalism) mieliśmy nie lada frajdę siedząc nad tekstem, w którym myślę, że udało nam się oddać ducha fabuły, a muzyczna warstwa bujającego 'ghetto soulu' jeszcze to podkreśliła. Tym bardziej cieszę się że kawałek 'Napad' znajdzie się również na mojej nowej płycie 'AURA'" - mówi Mrozu.