Po specjalnych jubileuszowych wydaniach płyt "Overkill", "Bomber", "Ace of Spades", "Iron Fist" i koncertówki "No Sleep 'Til Hammersmith" szykowana jest kolejna atrakcja dla fanów grupy Motörhead .

Do sprzedaży trafi wcześniej niewydany koncert na legendarnym jazzowym festiwalu Montreux w Szwajcarii z 2007 r. Impreza nie zamyka się tylko na wykonawców jazzowych - tutaj występowali m.in. Deep Purple i ZZ Top, a co roku ta różnorodność artystyczna tylko się powiększa. Wszystkie te cechy festiwalu, jak i nagrania poszczególnych występów, złożyły się na sukces jakim było wpisanie Montreux Festiwalu na listę UNESCO w 2013 roku.



Nagrany w trakcie trasy koncertowej albumu "Kiss Of Death" koncert Motörhead z 7 lipca 2007 roku z legendarnej sali Audytorium im. Strawińskiego był częścią festiwalu Montreux Jazz. Trio wystąpiło wówczas w składzie, który okazał się ostatnim w imponującej historii: Lemmy (wokal, bas), Phil Campbell (gitara) i Mikkey Dee (perkusja).

Lista utworów zawiera perełkę - pierwszy publicznie wykonany cover utworu Thin Lizzy "Rosalie". Wydawnictwo dostępne będzie jako podwójny winyl, podwójny CD i na portalach streamingowych.

Clip Motorhead Rosalie: Live at Montreux Jazz Festival ’07

Motörhead - szczegóły "Live At The Montreux Jazz Festival '07" (tracklista):

1. "Snaggletooth"

2. "Stay Clean"

3. "Be My Baby"

4. "Killers"

5. "Metropolis"

6. "Over The Top"

7. "One Night Stand"

8. "I Got Mine"

9. "In The Name Of Tragedy"

10. "Sword Of Glory"

11. "Rosalie"

12. "Sacrifice"

13. "Just 'Cos You Got The Power"

14. "Going To Brazil"

15. "Killed By Death"

16. "Iron Fist"

17. "Whorehouse Blues"

18. "Ace Of Spades"

19. "Overkill".



Lemmy Kilmister skończyłby 75 lat. Mija pięć lat od jego śmierci 1 / 13 Urodzony w Straffordshire Lemmy (naprawdę nazywał się Ian Fraser Kilmister) przygodę z muzyką zaczął jako techniczny Jimi Hendrix Experience. Pierwszym poważnym zespołem muzyka była grająca psychodelicznego rocka grupa Hawkwind, do której dołączył jako wokalista i basista w 1972 roku. Źródło: Getty Images Autor: Matt Green

Przypomnijmy, że Lemmy Kilmister zmarł 28 grudnia 2015 r. po przegranej walce z bardzo agresywnym nowotworem. Cztery dni wcześniej świętował 70. urodziny.