Mother Of All: Debiutancki album gotowy

Duński projekt Mother Of All szykuje się na czerwcową premierę swojej pierwszej płyty.

Album "Age Of The Solipsist" wyprodukował - w studiu Mordor Sounds - niemiecki fachowiec Hannes Grossman, perkusista m.in. Triptykon i były członek Necrophagist i Obscury. Autorem okładki jest amerykański artysta Travis Smith.

Wyjaśnijmy, że Mother Of All to jednoosobowy projekt spod znaku melodyjnego / progresywnego death metalu, którego pomysłodawcą jest grający na perkusji wokalista Martin Haumann, ceniony duński muzyk sesyjny, z którego usług korzystali m.in. Myrkur i Afsky.

Na "Age Of The Solipsist" wspomogli go gościnnie legendarny amerykański basista Steve Di Giorgio (Testament, eks-Death i Sadus) oraz duński gitarzysta Fredrik Jensen.

Debiutancki album Mother Of All będzie mieć swą premierę 11 czerwca pod banderą szwedzkiej Black Lion Records (CD, cyfrowo).

Z singlem "Autumn" Mother Of All możecie się zapoznać poniżej:

Oto program płyty "Age Of The Solipsist":

1. "Autumn"

2. "We Don't Agree"

3. "Curators Of Our World Scope"

4. "Age Of The Solipsist"

5. "At The Edge Of A Dream"

6. "Blood Still Owed"

7. "Feel The Pain".