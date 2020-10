Mors Princimpium Est: Album "Seven" w szczegółach

Dużym krokami zbliża się premiera nowej płyty fińskiego Mors Principium Est.

Mors Principium Est przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Seven", zgodnie z tytułem siódmy album melodyjnych deathmetalowców z Krainy Tysiąca Jezior, ujrzy światło dzienne z nalepką niemieckiej AFM Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), cyfrowo oraz w dwóch limitowanych edycjach jako specjalny boks i na winylu. Premierę zaplanowano na 23 października.

Reklama

Przypomnijmy, że filarami Mors Principium Est są wokalista Ville Viljanen oraz brytyjski gitarzysta Andy Gillion. W nagraniach nowej płyty gościnnie wspomógł ich perkusista Marko Tommila.



Autorem okładki "Seven" jest fiński artysta Jan Yrlund, człowiek znany także jako gitarzysta grup Imperia, Prestige i Satyrian, niegdyś członek belgijskiego Ancient Rites.



Siódmą płytę Mors Principium Est promują utwory "A Day For Redemption", "Lost In A Starless Aeon" oraz niedawno opublikowany "My Home, My Grave". Ostatni z nich możecie sprawdzić poniżej:

Wideo My Home, My Grave

Oto lista kompozycji albumu "Seven":



1. "A Day For Redemption"

2. "Lost In A Starless Aeon"

3. "In Frozen Fields"

4. "March To War"

5. "Rebirth"

6. "Reverence"

7. "Master Of The Dead"

8. "The Everlong Night"

9. "At The Shores Of Silver Sand"

10. "My Home, My Grave".