Moonbin nie żyje. Członek k-popowej grupy ASTRO miał 25 lat

Jak donosi portal Yonhap News, Moonbin został znaleziony martwy przez swojego menadżera w swoim domu w Seulu wieczorem w środę, 19 kwietnia. Policja nadal prowadzi śledztwo w tej sprawie, a oficjalna przyczyna śmierci jest nieznana.

Przedstawiciele wydającej muzykę ASTRO wytwórni Fantagio, napisali w oświadczeniu, że "głęboko opłakują" tę stratę wraz z rodziną Moonbina, członkami zespołu, innymi artystami i fanami.

W oświadczeniu labelu czytamy też, że Moonbin był osobą, która "zawsze kochała swoich fanów i myślała o nich bardziej, niż ktokolwiek inny".

Wytwórnia poprosiła również ludzi o "powstrzymanie się od spekulacji i szkodliwych doniesień". Zgodnie z życzeniem rodziny, artysta będzie miał prywatny pogrzeb.

Moonbin dołączył do ASTRO w 2016 roku. Pozostali członkowie grupy to Jinjin, MJ, Cha Eun-woo i Yoon San-ha. Pomijając krótką przerwę w 2019 roku z powodów zdrowotnych, wokalista był aktywnym członkiem grupy aż do swojej śmierci.

W 2020 roku utworzył grupę Moonbin & Sanha, którą współtworzył z nim kolega z zespołu Yoon San-ha. Grupa ma na koncie trzy EP-ki: "In-Out" i "Refuge" z 2022 roku oraz "Incense" wydaną w styczniu.

Oprócz kariery muzycznej, Moonbin interesował się także aktorstwem. Wystąpił w serialu "At Eighteen".