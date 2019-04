BLACKPINK - żeński zespół K-pop podbija listy przebojów. Zobacz "Kill This Love"

Ponad 46 milionów wyświetleń na Youtube w niecałą dobę zdobył nowy teledysk południowokoreańskiego girlsbandu BLACKPINK "Kill This Love".

Grupa Blackpink to cieszący się coraz większą popularnością żeński zespół K-Pop /Chung Sung-Jun /Getty Images

BLACKPINK to południowokoreański girlsband, który zdobył międzynarodowy rozgłos i przyczynił się do jeszcze większej popularności K-pop na świecie.



Już teraz wśród tytułów, które towarzyszą zespołowi w amerykańskich i brytyjskich mediach, możemy przeczytać:



"Najlepszy debiut żeńskiej grupy K-pop w USA", "Najwyżej notowana grupa K-popna Billboard Hot 100 i Billboard 200", "Pierwsza grupa K-Pop z hitem w UK Top 40!", "Największa liczba odsłon dla koreańskiej grupy na Youtube" (ponad 3,7 miliardów), "Pierwsza grupa K-Pop w Spotify Top 40".



BLACKPINK na scenie pojawił się w 2016, choć wytwórnia YG Entertainment, do której należy, ogłosiła utworzenie nowego girlsbandu jeszcze w 2012 roku. Popularność zyskał on dzięki utworowi "Ddu-Du Ddu-Du", którym kwartet pobił rekordy na Billboard Hot 100, zajmując najwyżej notowaną pozycję dla żeńskiego zespołu K-pop. Klip do piosenki zgarnął 10 milionów odsłon w zaledwie sześc godzin, a w ciągu jednego dnia zobaczyło go aż 36 milionów widzów.

Członkinie grupy to nie tylko wokalistki, ale też tancerki i ikony mody. Rosé urodziła się w Nowej Zelandii i wychowała w Australii, Jennie wychowała się w Nowej Zelandii i Korei, Lisa dorastała w Tajlandii, a Jisoo w południowokoreańskim Seulu.



Zespół docenił również magazyn "Rolling Stone" nazywając ich twórczość "idealnym mariażem K-popu i miejskiego trapu".

Grupa ma na swoim koncie wydany w 2018 roku album "Blackpink in Your Area" oraz trzy minialbumy. Ich EP-ka "Square Up" dotarła do 40. pozycji na Billboard 200 i zajęła pierwsze miejsce na Billboard World Albums.



Dziewczyny pojawiły się gościnnie w nagraniu z Duą Lipą "Kiss and Make Up". Zespół aktualnie koncertuje w ramach międzynarodowej trasy "In Your Area Tour". Jednym z przystanków podczas tournee będzie festiwal Coachella. Girlsband będzie pierwszym w historii żeńskim zespołem K-pop, który zagra na kultowej imprezie.



Zobacz najnowszy klip BLACKPINK "Kill This Love":