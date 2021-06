Monika Miller i Joanna "Ruda" Lazer (Red Lips) razem w duecie. Zobacz teledysk "Euforia"

Znane z występów w programie "Taniec z gwiazdami" modelka Monika Miller i Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka zespołu Red Lips, połączyły siły w nowym singlu "Euforia".

Monika Miller (w parze z Janem Klimentem) oraz Joanna "Ruda" Lazer (z Rafałem Maserakiem) w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" AKPA

Monika Miller to modelka, celebrytka i osobowość telewizyjna, a prywatnie wnuczka byłego premiera Polski, Leszka Millera.

Niespełna 26-latka na swoim koncie ma m.in. występ teledysku "Ty mnie znasz" Jakuba Krystyana z "Idola" oraz w klipie projektu Czeluść "Proch".

We wrześniu 2019 r. wypuściła swój debiutancki singel "W bezruchu", który nagrała pod pseudonimie Monami (ponad 150 tys. odsłon).

Teraz Monika Miller prezentuje utwór "Euforia", w którym towarzyszy jej Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka grupy Red Lips. Panie spotkały się w 10. edycji programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie jesienią 2019 r. Miller w parze z Janem Klimentem zajęła 5. miejsce, z kolei Ruda razem z Rafałem Maserakiem była 9.

"Monika Miller od początku swojej kariery zwraca uwagę na problem, jakim jest wykluczanie mniejszości. Singel ma premierę parę dni przed Paradą Równości w Warszawie, co jest swoistym gestem artystki w stronę wszystkich, którzy choć raz w życiu poczuli się wykluczeni. W teledysku pojawiają się reprezentanci różnych mniejszości żyjących Polsce" - czytamy w opisie klipu "Euforia".

Joanna Lazer założyła grupę Red Lips ze swoim mężem Łukaszem Lazerem. W 2011 roku formacja przedstawiła się szerokiej publiczności w programie "Must Be The Music" w Polsacie. Grupa na koncie ma trzy płyty oraz takie przeboje jak "To co nam było" ( posłuchaj! ) i "P.S." ( posłuchaj! ).

W ostatnim czasie Ruda (w wersji blond) razem z mężem rozwija swój muzyczno-sportowy projekt Rudi Foxter.