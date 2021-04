Ruda z Red Lips w wersji blond. Joanna Lazer jako Rudi Foxter zachęca do crossfitu i imponuje formą

Rudi Foxter to nowy sportowy projekt liderów grupy Red Lips - wokalistki Joanny "Rudej" Lazer i jej męża, gitarzysty i kompozytora Łukasza Lazera.

W ostatnim czasie Joanna Lazer przeszła zaskakującą dla wielu fanów przemianę. Czerwono-rude włosy (pseudonim Ruda zobowiązuje) były znakiem rozpoznawczym wokalistki grupy Red Lips ( zobacz ! ).



W ostatnich materiałach w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, że w jasnych włosach blond tylko delikatnie przebija róż.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że muzyczna działalność Red Lips została zahamowana.

Ruda wraz ze swoim mężem, gitarzystą i kompozytorem Łukaszem Lazerem przenieśli się na Teneryfę, gdzie kształtu zaczął nabierać ich sportowo-muzyczny projekt.

Początkowo w plenerach nagrywali zestawy ćwiczeń na nowym kanale Ruda Cross'n'Roll.

"Później zaczęliśmy szukać do nich muzyki, ale tu pojawił się problem praw autorskich albo utwory nie do końca nam odpowiadały. Uznaliśmy wtedy, że sami nagramy muzykę i tak powstał mój projekt Rudi Foxter" - opowiadała w "Dzień Dobry TVN" wokalistka.

Muzyczne małżeństwo wypuściło już 10 filmów treningowych. Założyli sobie, że w rok powstanie sto utworów do tych nagrań.

"Chciałabym namówić kobiety do crossfitu. Kiedy zaczęłam uczęszczać na te zajęcia okazało się, że całkiem nieźle mi to wychodzi. To bardzo wszechstronny trening, który daje świetne efekty. Dzięki niemu można poprawić sprawność, wytrzymałość oraz wytrzymałość" - tłumaczy 33-letnia Ruda.

W programie Ruda zaprezentowała nowy utwór "Do You Remeber".



Wokalistka ma na koncie udział w programach "Must Be The Music. Tylko muzyka" (półfinał pierwszej edycji z Red Lips), "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.) i "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.).