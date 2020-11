Monika Kuszyńska została blondynką. Włączyła się w #300gchallenge

Tatiana Okupnik rozpoczęła kolejne internetowe wyzwanie pod hasłem #300gchallenge, którego celem jest zebranie pieniędzy dla chorego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni typu 1) Kajtusia. Kto włączył się do akcji?

Monika Kuszyńska zmieniła swój wizerunek /Damian Klamka /East News

"Zostało nam jedynie 300 g..." - informują rodzice dzielnego Kajtusia przy zbiórce na terapię genową w walce z SMA.

Reklama

Chodzi o to, że tylko tyle brakuje niespełna 2-letniemu chłopcu do przekroczenia granicy kwalifikacji, za którą nie będzie mógł rozpocząć niezwykle drogiego leczenia.

Tatiana Okupnik rozpoczęła #300gchallenge, w którym zachęca do wsparcia zbiórki. Na koncie jest obecnie ponad 5 mln zł - do zebrania potrzebnej kwoty brakuje jeszcze ponad 4,4 mln zł, a zbiórka kończy się w piątek (20 listopada).



Wśród osób, które podjęły wyzwanie znalazła się Monika Kuszyńska.



"Koniec ze smutkami! Od dziś mówiąc o tym brzdącu będę się tylko i wyłącznie uśmiechała. Kajtek Gatzke jest prawie dwuletnim chłopcem i dziecko w jego wieku powinno się śmiać i rozrabiać. Wesołe dzieciństwo i zdrowe dzieciństwo Kajtka jest w zasięgu wielu dłoni, które wpłacą na zbiórkę na terapię genową. #300gCHALLENGE ma wymazać smutek i łzy z życia Kajtka i jego rodziny! Robimy coś pozytywnego i przyciągniemy zdrową i pozytywną energię dla Kajtka" - napisała była wokalistka grupy Varius Manx.

Kuszyńska nagrała swój filmik, w którym pokazała, jak wygląda 300 g ziaren kawy.

Fani zwrócili też uwagę na nową fryzurę gwiazdy - teraz wokalistka ma dłuższe, nieco pofalowane blond włosy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Varius Manx Pamiętaj mnie

Monika Kuszyńska nominowała kolegów i koleżanki po fachu (Natalia Niemen, Renata Przemyk, Sławek Uniatowski i znana z "The Voice of Poland" Natalia Bajak), a także Otylię Jędrzejczak i aktorkę Annę Guzik.

Monika Kuszyńska obchodzi 40. urodziny 1 / 11 Urodzona w 1980 roku łodzianka pierwsze zawodowe kroki na muzycznej scenie stawiała w zespole Farenheit, z którym nagrała singel "Film". Podczas pracy nad tą piosenką zauważył ją Robert Janson, lider grupy Varius Manx, który poszukiwał następczyni Kasi Stankiewicz. Źródło: East News Autor: Tricolors udostępnij

Po występie na Eurowizji 2015 z piosenką "In the Name of Love" ( sprawdź! ) Monika Kuszyńska skupiła się na życiu prywatnym - w lutym 2017 r. na świat przyszedł jej syn Jeremi, a w grudniu 2018 r. urodziła córkę Kalinę (ojcem dziewczynek jest mąż wokalistki - Kuba Raczyński).