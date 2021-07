Monika Jarosińska wraca do Polski na dłużej. Zaśpiewa przebój Violetty Villas

Znana m.in. z seriali "Dziewczyny ze Lwowa" i "Samo życie", a także występów w programie "Jaka to melodia?" aktorka i wokalistka Monika Jarosińska dostała zaproszenie na I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Violetty o Kryształowy Mikrofon Gminy Lewin Kłodzki. W jury oceniać będzie młode talenty, a także zaśpiewa jeden z utworów Violetty Villas.

Monika Jarosińska

W 2012 r. Monika Jarosińska wyszła za mąż za Roberta Korzeniewskiego, na polskiej scenie tanecznej znanego jako DJ i producent Mr. Root.

Kilka lat później małżeństwo zamieszkało na stałe na Malcie, a śpiewająca aktorka co jakiś czas zjawiała się w Polsce, by grać m.in. w serialu "Dziewczyny ze Lwowa" i występować w programie "Jaka to melodia?".

Pandemia koronawirusa i ograniczenia związane z podróżowaniem sprawiły, że Jarosińska przez prawie rok była nieobecna w naszym kraju. Teraz zamierza wrócić na dłużej.

"Kiedy nastały obostrzenia w związku z koronawirusem zaprzestałam wizyt w kraju, bo bałam się, że wstrzymają jedyny samolot z Krakowa na Maltę i po prostu nie wrócę do męża. Teraz, kiedy zdejmują zakazy wracam, ponieważ mam do załatwienia kilka ważnych spraw, pojawiają się ciekawe propozycje zawodowe" - zdradza w "Super Expressie" Monika Jarosińska.

Dostała ona zaproszenie na I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Violetty o Kryształowy Mikrofon Gminy Lewin Kłodzki. Oceniać będzie startujących uczestników (przewidziano trzy kategorie wiekowe - dzieci do lat 13, młodzież w wieku 14-18 lat, dorośli), ale także zaśpiewa jeden z utworów Violetty Villas, najsłynniejszej mieszkanki Lewina Kłodzkiego.

"Nie ukrywam, że zawsze podziwiałam Violettę Villas. Zmierzyć się z jej utworami to ogromne wyzwanie, ale mam nadzieję, że podołam. Na pewno obiecuję dać z siebie wszystko. Mam zupełnie inną barwę i skalę głosu, ale wybiorę taką piosenkę, która będzie najbliższa moim warunkom wokalnym. Prawdopodobnie będą to 'Oczy czarne'" - ujawnia śpiewająca aktorka.

Finał konkursu w Lewinie Kłodzkim odbędzie się 21 sierpnia przy Gminnym Centrum Kultury.Violetta Villas zmarła 5 grudnia 2011 r. w wieku 73 lat.