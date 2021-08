Monika Chwajoł w bikini na wakacjach we Włoszech. Jak wygląda 43-letnia uczestniczka programu "Królowe życia"?

Pochodząca z Krakowa Monika Chwajoł dała się poznać z programu TTV "Królowe życia". W show pojawiła się na krótko, ale szybko zdobyła popularność - na Instagramie obserwuje ją w tej chwili ponad 84 tys. osób, w tym takie gwiazdy disco polo, jak m.in. Magda Narożna z grupy Piękni i Młodzi, Czadoman i Marcin Miller, lider zespołu Boys.

Po rozstaniu z telewizją rozpoczęła działalność na scenie muzycznej - z zespołem NieOkiemZnani nagrała piosenkę "Super Ona".

Monika Chwajoł - kiedy premiera teledysku "Ja życzę ci"?

Teraz regularnie nagrywa swoje utwory, które zdobywają po kilkaset tysięcy wyświetleń, umacniając jej status na scenie disco polo. Do sieci trafiły już piosenki "Serca znak" i "Weselicho".

W środę o godz. 16 premierę będzie miał numer "Ja życzę ci". W klipie pojawi się Rafał Nowaczuk, finalista konkursu Mister Polski 2020, który zagra w filmie "Ten dzień", kontynuacji kinowego przeboju "365 dni".

Monika Chwajoł na wakacjach - gdzie wypoczywa uczestniczka show "Królowe życia"?

Obecnie Monika Chwajoł razem z mężem wypoczywa w Toskanii we Włoszech. Na Instagramie 43-latka prezentuje swoją imponującą formę.



"Przyjechałam do Włoch z bagażem nadwagi + 3 kg, wyjadę pewnie z jeszcze większym. Ale co zrobić, wakacje to wakacje. Nie zamierzam oszczędzać na degustacjach pysznych włoskich ciasteczek, lodów i późnych kolacjach. Uważam, że jak na te 43 lata, to nie jest źle z tym moim ciałem (nie ma to jak się z rana w poniedziałek samemu pocieszyć). Będzie od września co zrzucać na siłowni, a tym czasem pędzę na pyszną kawusie, oczywiście z ciasteczkiem" - napisała prezentując serię zdjęć z plaży.

Furorę wśród fanów wzbudziły najnowsze zdjęcia, na którym Monika Chwajoł pozuje w skąpym bikini w basenie.

"Żaden wilk nie przejmuje się co myślą o nim barany!" - napisała.



