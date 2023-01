Pochodząca z Krakowa Monika Chwajoł ( posłuchaj! ) dała się poznać z programu TTV "Królowe życia". W show pojawiła się na krótko, ale szybko zdobyła popularność - na Instagramie obserwuje ją w tej chwili ponad 140 tys. osób, w tym takie gwiazdy disco polo, jak m.in. Magda Narożna z grupy Piękni i Młodzi, Czadoman i Marcin Miller, lider zespołu Boys.

Kim jest Monika Chwajoł?

Po rozstaniu z telewizją rozpoczęła działalność na scenie muzycznej - z zespołem NieOkiemZnani nagrała piosenkę "Super Ona" ( posłuchaj! ).



Teraz regularnie nagrywa swoje utwory, które zdobywają po kilkaset tysięcy wyświetleń, umacniając jej status na scenie disco polo. Do sieci trafiły m.in. piosenki "Serca znak", "Weselicho" ( zobacz! ) i "Ja życzę ci".

W klipie do tego ostatniego utworu pojawił się Rafał Nowaczuk, finalista konkursu Mister Polski 2020, który zagra w filmie "Ten dzień", kontynuacji kinowego przeboju "365 dni".

Wokalistka wypuściła teledyski do piosenek "Tylko ty", "Królowa nocy", "Szarlotka", "Lucky Charm" i "Wszystkie dziewczyny" oraz "Jesteś moim pragnieniem".

Gwiazda disco polo zachwyca w Miami

"'Jesteś moim pragnieniem' to piosenka, która płynie prosto z serca. Może Wy też macie w swoim życiu osoby, którym chcielibyście wyśpiewać słowa tej piosenki?" - zapytała Monika Chwajoł swoich fanów.



W ostatnim czasie Monika Chwajoł wyjechała na miesiąc do Stanów Zjednoczonych. Wokalistka i bizneswoman wypoczywała na Florydzie. "To był cudowny miesiąc, będę tęsknić i odliczać chwile do powrotu, bo niebawem wracam" - napisała pod koniec wyjazdu przy zdjęciu w bikini.



"Rakieta", "Cudeńko", "Pani Monika jak zwykle bomba", "Pięknie wyglądasz" - pisali fani.